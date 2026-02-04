副刊／《模範計程車3》：活著總是會遇到不可理喻的事，那就不按牌理出牌！
影視作品拍攝續集往往挑戰艱鉅，要在新一季度維持水準更是難上加難，《模範計程車3》令人讚嘆，在娛樂性與社會批判之間，這部劇集依舊拿捏絕佳平衡點。
「以暴制暴」的復仇固然爽快，但我認為這部劇之所以動人，一直以來都是因製作團隊對社會議題深刻的責任感。話題性之下，是一顆溫柔哀矜的心；能辨認黑暗，是因為良善的存在。
社會病灶的精準切片
第三季的劇本，展現了極大的野心。導演與編劇對於「惡」的觀察，從個人的貪欲拉升到了體制的腐敗與瘋狂。精準捕捉了現代社會的新型態犯罪，從針對年輕世代的遊戲課金詐騙，探討青少年們如何在同儕壓力、金錢誘惑與快速回饋的機制之下背負了巨額債務；或是詐騙的惡意，藉由人們想要便宜購得商品的人情之常，盜用他人的金融與各平台的帳戶，致使受害者竟成了共犯，侵蝕、摧毀凡人的日常生活；此外，劇集也試圖揭露韓國明星養成系統中，練習生如何被合約與夢想綁架，遭到嚴重的剝削。
更令人震撼的，是劇集後半段對於戰爭狂想的描寫。對權力念念不忘的人們，為了遂行個人的野心、提升自己的政治影響力，竟不惜挑動南北韓的敏感神經，試圖發動戰爭，將無數軍人與百姓的生命視為博取地位的籌碼。戲劇在此發揮了強大的社會檢討功能，甚至呼應時事。嚴厲叩問權力結構，揭穿了披著「國家重生」外衣，實則中飽私囊的醜陋面目。
影像敘事的倫理學
我最欣賞的地方，是處理敏感議題時，極為自我要求的「影像倫理」。尤其在描寫演藝圈練習生的剝削案時，避開了為追求戲劇張力而過度消費受害者的呈現手法。當劇情觸及女性可能遭受權勢性侵時，鏡頭不是重現女性遭受羞辱或暴力的畫面，而是巧妙地安排彩虹運輸的成員——正直又有點天真的崔警究與朴珍彥男扮女裝埋伏其中。
看似詼諧的喜劇橋段，實則蘊含巨大溫柔。觀眾透過角色視角，清楚得知了女性所處險境，卻不必在螢幕上目睹悲劇重演。對於劇中的反派（如集團女老闆），劇本也給予立體的故事，點出她既是加害者，也是過往體制的受害者；常言道「可憐之人必有可恨之處」，滾雪球一般的困境，往往來自於命運的可恨，然而縱使如此，個人的悲劇際遇並不能成為加害他人的藉口。揭露結構的問題，卻不願濫情或獵奇的敘事態度，體現了製作團隊對受害群體的保護與尊重。
英雄角色的重塑
在最終回的案件裡，選擇了以一位女性軍人劉善亞（全少妮飾）作為故事的軸心。這位女性角色不是被動等待救援的對象，而是一位為了同袍、為了守護信念價值而選擇自我犧牲的英雄。
她堅定地蒐集證據，甚至以此為賭注，是因為她深信過往訓練她的教官金道奇一定會揭露這一切。信任基於依賴，更是基於雙方對正義有著共同信念。透過這個角色，劇集成功塑造了一種堅毅的女性英雄形象，這一點著實可貴。
復仇：不只是「以牙還牙」
法律體系失靈、正義遲到，彩虹運輸的復仇行動填補了這個真空，層次卻不僅止於快意恩仇。「如得其情，則哀矜而勿喜。」彩虹運輸的核心精神，不是作為打手，他們比較像是見證者，社會上不公平的事情太多，受害者的聲音往往被漠視。當金道奇按下錄音機的那一刻，意味受害者的故事被聽見了，而且將被記錄下來，不被遺忘。不妨把這接受委託案的象徵性舉動，視為是社會性的承認，此舉比報復本身更具療癒意義。復仇是行動的名目，但真正的目標，卻是修復人性的尊嚴。
角色扮演：未完的旅程
平日的金道奇，穿著休閒，安靜有禮，只是和善的普通人。然而，一旦進入「模範計程車」的任務模式，他會換上標誌性的飛行外套，戴上手套與墨鏡。每一次連人帶車從地下室緩緩升至地面的過程，宛如宣告英雄登場，他將暫時拋棄常人的道德束縛。而當一切結束，那句冷靜的「5283任務結束」，則是回歸日常的開關。
我非常喜歡在那最後的故事開始前，鏡頭隨著金道奇的視線進行了一次無聲的巡禮。他深情凝視著陳列櫃中的墨鏡與小道具，他身上早已磨損、甚至染有污漬的外套。那些磨損與污漬，是他的共情，是承接他人痛苦所留下的傷痕與印記。
第三季的收尾堪稱完美，既是回歸原點，也是面向未來。軍人出身的金道奇回到軍隊解決問題，像是一種命運的圓。他的傷痛永遠沒辦法填補，也無法搶救那名軍官，傷害終究已經發生，持志不懈是他唯一可以安身立命的理由，而他也永遠準備為了保護他人而獻身。
這個案子可以說是金道奇的委託，總是為了別人的不公而拚命把壞人痛打一頓的他也需要夥伴們的協助，而那些彩虹運輸曾經幫助過的人們，也在他們需要幫忙時前來馳援，這正是最強大的社會意義——鄰人的守望。
結局的起伏讓我們再次確認了彩虹運輸成員間如同家人般的羈絆，他們因相同的信念而相聚，即便在不同的宇宙裡，善良的人們依舊會擦肩而過。在沉重的自我犧牲氛圍之後，故事巧妙地延續了此劇特有的黑色幽默基調，連結到與林女士相關的新任務。無論是否拍攝第四季，都開啟了充滿潛力的線索，餘韻無窮。雖然世界仍有黑暗，但那份「代客復仇」的初衷總是在，聆聽、行動，絕不漠然以對，模範計程車將會繼續跳錶。
作者／傅淑萍
現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。
