副刊／無待的自由：從幽暗隧道中走出的原初勇氣——《怪奇物語》第五季第一輯

《怪奇物語》第五季海報。圖：翻攝自Netflix

雷聲震震，霍金斯鎮的天空被暗紅色的閃電劃破，大地被撕裂，裂縫彷彿能夠吞噬現實。《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一輯，承先啟後，承接第四季最後波瀾壯闊的危機，也細細鋪墊，開啟了通往終局的道路。然而，在那些權力單位隱蔽的操縱，以及超自然怪物的齜牙咧嘴與尖銳牙爪的背後，本季最動人的力量，依舊來自於我們所愛的這些角色，以及角色們從兒童到青少年一路以來的成長蛻變。

故事豐富又複雜，這篇文章的焦點落在兩位看似軌跡不同、卻在靈魂深處產生共鳴的角色身上：心思細膩的威爾（Will Byers）與通透敏銳的蘿萍（Robin Buckley）。

Will Byers（Noah Schnapp飾演）與Robin Buckley（Maya Hawke飾演）。圖：翻攝自Netflix

我總是心疼威爾・拜爾斯。他是最初的倖存者，卻也是永遠的「局外人」。長久以來，觀眾看著他將情感層層包裹，他安靜天真，勇氣十足，認知世界並找尋如何自處的歷程，混雜著對自身「不同」的恐懼。那些冒險的過程、相處的時光，漸漸的，對麥克（Mike Wheeler）那份無法言說的深情，成為他心中壓抑的祕密。

對於威爾而言，他要面對的最大魔王，從來就不只是擁有強大念力的亨利（Vecna/Henry），而是他自己。威可那擅長利用人的心魔與祕密作為武器，威爾那份「害怕真實的自己不被愛」的恐懼，正是顛倒世界入侵的縫隙。

而在這一季，蘿萍與薇琪（Vickie Dunne）之間日益明朗的互動，成為了威爾心中的一道「開關」。蘿萍在經歷了第四季的掙扎後，終於能展現柔軟的連結，蘿萍和威爾性格完全不同，希望情感（以及被這份情感所定義的自己）能被看見的心情卻很一致。當威爾看到蘿萍與薇琪親密的互動，他眼中的渴望與震動是無法掩飾的。當然，他與麥克在進入隧道前的那一幕的交談，所有的訊息都被蘿萍捕捉到了，她把之前威爾試探性地問她怎麼發現薇琪想（或可以）交往，以及威爾看著麥克時那種壓抑的眼神串連起來。在那一瞬間，蘿萍了然於心。

我最喜歡的是第一輯最後，實際上通往大場面的「隧道」所具有的象徵意義，劇情的張力在眾人穿越通往最後戰場的隧道時達到了頂峰。這個隧道不僅僅是物理空間上的通道，更是一個極具象徵意義的文學隱喻，不妨將它視為產道，是從潛意識通往意識的過渡，也是從「依賴」走向「獨立」的必經之路。

在這幽暗、封閉的空間裡，蘿萍特意放慢腳步，與威爾並肩。這段對話，堪稱本季最關鍵的一幕，這些話語將影響深遠，是威爾情感啟蒙的完成式。蘿萍並沒有直接戳破威爾的祕密，而是分享了自己的脆弱與轉折。她對威爾所說的話，溫柔又誠懇。過去的蘿萍以為，如果喜歡的人也能喜歡自己，那就代表她終於能安全地做自己——全部的自己。「因為我總有一小部分會讓自己害怕，你知道嗎？」若對方愛上「全部的我」，她就不必再那麼害怕了。這段話精準地道出了許多在邊緣探索自我認同的青少年的心聲：我們往往依靠他人的認可來確認自己的存在價值。

然而，蘿萍話鋒一轉，帶出了她在情感受挫所領悟到的更深層真理。她告訴威爾，那樣的期待其實是危險的，因為答案並不在外人身上。理解這一點，能夠真正無拘無束。不依賴外在條件的絕對自由，像是莊子〈逍遙遊〉的「無待」。蘿萍讓威爾明白，真正的自由與麥克無關，也不是等待世界的接納，而是「盡其在我」：當你不再害怕那部分的自己，當你擁抱那個曾讓你恐懼的陰影，你就找到了原初的勇氣。

這番話如同一把鑰匙，解開了威爾長久以來的枷鎖，也將通向隧道盡頭的光。面對威可那對家人與朋友的致命威脅，威爾把曾經的痛苦變成了力量，那不再是受害者的、被擺佈的恐懼，他如此堅定，最終他的眼神也會變得澄澈。

威爾之所以能正式啟動對抗威可那的力量，並非因為他獲得了新的武器，而是因為他終於完整了。他不再需要隱藏，不再需要透過任何人的認可來定義自己。

《怪奇物語》第五季第一輯透過蘿萍與威爾的互動，將成長放在敘事過程裡因而非常有說服力。巫師未必需要揮舞寶劍，有時候，承認並擁抱那個「不完美、但真實」的自己，才是最強大的魔法。

威爾走出了自己的隧道，與此同時，他不再只是那個在顛倒世界迷路的孩子，可以自由創造他的道路。這份源自內在的「無待」之力，正是我們對抗這崩壞世界時，最需要的原初勇氣。

作者／傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

