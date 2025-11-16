副刊／布魯克林熱門觀光點DUMBO

樸素精緻的曼哈頓大橋。圖：陳嘉英提供

DUMBO是Down Under the Manhattan Bridge Overpass的縮寫，說明它的地理位置與環境特色是布魯克林高架大橋之下，觀賞無邊河景、天景、沿岸房景之處。思來各國沿河所興起的公共建設無非是自行車步道、環河快捷公路，紐約會發想出甚麼不同的風景？帶著這份好奇來到此新興開發區，不為布魯克林大橋，而是探訪在地人也非常喜歡的生活場域。

初次造訪紐約的人除卻去時代廣場感受360無死角的璀璨燈火，打卡來到這五光十色世界之都的真實而虛幻證明。另一個地標級的符號便是走上布魯克林大橋，或置身於夾處於兩座大橋之間的DUMBO，與來自各地的觀光客一起跟過往不絕的白色遊艇乘客打招呼、觀看主宰全球股票金融的曼哈頓如何以建築創造奇蹟，又如何在蕭條風暴中一次又一次超越歷史，擦亮招牌；或者望著盛陽下波光瀲灩的東河之水悠悠流動，聆聽橋上車來車往轟隆轟隆的聲響與熱鬧繁忙的碼頭吊車起起落落的味道，甚麼都不想，卻甚麼都納入心底。

曼哈頓大橋是懸索橋，承載複雜的需求量和龐大的結構，外型優雅尊貴。圖：陳嘉英提供

DUMBO坐擁地利之富，可以盡覽連接曼哈頓和布魯克林的三座橋----布魯克林大橋、曼哈頓橋、威廉斯堡橋。1883年啟用的布魯克林大橋年紀最長，非但是當時世界上最長的懸索橋，也是世界上第一座以鋼材建造的橋樑，堪稱化時代經典之作，因此聲名遠播，以它為主的影視不計其數。

在它北面的曼哈頓大橋也是一條懸索橋，特殊之處在雙層道路設計，上層有雙向四條車道，下層則有雙向三條可轉換車道、四條地鐵路線、人行道和自行車道。雖然承載了複雜的需求量和龐大的結構，但外型卻看來輕盈如燕，銀色的爪鋼鑲在黑色沉穩堅實橋體上，與直線鋼絲拉成的弧度，形成力學上的平衡、線條上的柔軟與硬朗的對比，動與靜的溫和。其名氣雖不如布魯克林大橋，且建造傳奇的壯偉、因為資金技術人員死傷的波折也遠遜之，但看似平鋪直敘而流暢的它，端莊秀氣，散發出優雅尊貴的質感則如名門，從容而自信。

如果你還看不出曼哈頓橋的貴氣之處，那麼位於橋頭的曼哈頓廣場一號大廈，以80層豪華玻璃帶著水波浪紋的塔樓，無論是其霸氣的名稱，或無敵美景的地理位置、售價120萬美元起跳的天花板級房價、住戶非富即貴非名流即殷商的身分，定然會讓你嘖嘖稱奇。只不過從此曼哈頓橋隱了一角，無法全身脫穎而出，不過也有人認為天光雲影倒映在大廈玻璃帷幕上的風景也是神奇魅力之所在。

但當你坐在DUMBO，面對眼前水光天色，感官與心靈如蒼鷹展翼浮游於天宇，世間的榮辱得失便再也不存在了。

布魯克林大橋是世界上第一座以鋼材建造的橋樑，堪稱化時代經典之作。圖：陳嘉英提供

被稱爲美國東部矽谷的DUMBO，上市公司、著名餐館、精品店和藝術畫廊，著名的私立學校林立，但某些大樓非常人所能出入，某些店昂貴得令人沮喪，最直接、便利而可以放縱奢侈的方式便是走進Time Out Market New York。

從向世界各地介紹倫敦電影、戲劇和藝術的活動的《Time Out》到 《Time Out New York》，乃至Time Out Market，是一條由出版行銷文化到編輯策劃美食市場的進階路途。就像前年去葡萄牙專程造訪里斯本Time Out Market，聚集頂級廚師、當地特色菜餚、著名餐廳以及最時尚藝術的熱門景點，因此眼下高朋滿座的臉孔有百分之九十以上是觀光客。

眼下的每家店都是被精心挑選出的頂級餐廳，敞開來的現做現烤店面無須華麗裝飾，那精彩傲人的氣味、豐富原材的色彩、專業職人的俐落身姿，便足已是無可倫比的魅力。大排長龍引頸等待的食客，表情寫著期待，焦慮，興奮，和一點點因為賣完了不再補貨的惋惜。以「Bark Barbecul樹皮燒烤」為例，豬肉香腸、豬排骨是搶手貨，但牛胸肉 (Brisket) ，往往一片難求，排在後頭的人只能向隅掩淚。

「Bark Barbecul樹皮燒烤」，豬肉香腸、豬排骨是搶手貨，但牛胸肉 (Brisket) 往往一片難求。圖：陳嘉英提供

話說「樹皮燒烤」，其實是德州烤肉，顧名思義乃德國和捷克移民到德克薩斯州，以當地的牛肉、肋排結合傳統的方式發展出來的烤肉風格。而所謂樹皮，是形容德州烤肉外層深色的煙燻，而非用樹皮或木炭為媒介。其獨特之處在非放烤架上，大火高溫烤熟，而是反其道而行，透過長時間的低溫、煙燻，其間除卻粗鹽、黑胡椒，不加任何調味。慢火催化肉質分解出軟嫩的口感，而德州橡木、山核桃木的香氣與肉汁的油水滲透出濃郁而濃豔的原味，放在牛皮紙上，既粗獷豪邁又直率明朗。

我們點的手撕豬肉，味道十足，兼具紅燒、醬滷、燒烤的火氣、肉氣和木氣。新鮮的碎牛肉、小牛肉和香菜做的香腸，略帶堅實嚼勁，一如德國人行事嚴謹中規中矩，不似台灣香腸帶點甜味，柔媚多情。相形之下，大塊豬肋排顯得平淡，肉質乾澀，不如蘊涵深刻的煙燻牛排來得有滋有味。他如美國人愛吃的起司通心粉、咖哩炒飯，對於嘗過中國美食的人而言，不足掛齒。

走馬看光地瀏覽了中國餐攤子，一盤炒飯價在17-21美元之間，差別在豬肉與牛肉之別，一盤牛肉炒青椒23美元。倒是Fornino披薩店，師傅現做現烤格麗特披薩，雖不似節奏分明的進行曲那般高亢，那隨手拋起落下面皮的輕鬆，如圓舞曲般流暢自如。麵皮醒得彈性而光滑，師傅的手一順，便服服貼貼地延展成飽滿的圓，飄飛而下綠色的羅勒葉、24 個月陳年的白色莫札瑞拉起司、紅色的聖馬扎諾番茄醬，這典型的義大利國旗的三色，簡單而傳統的製作方法，為它博得「披薩中的王后」之稱。

現做現烤的披薩，有「披薩中的王后」之稱。圖：陳嘉英提供

在五樓露台的屋頂酒吧，品嘗普羅塞克氣泡酒和蘇打水調製而成的阿佩羅 Spritz，盡收東河三大名橋之景於眼底。

晚風習習，雖然無法遇見晚霞，卻有海濱煙火可無憾。如果碰到週五還能欣賞免費電影，運氣好參加戶外音樂節，還能在DMC世界DJ錦標賽冠軍的炒熱氣氛下，縱情搖滾，忘懷高歌。

這就是紐約，將全世界最美好的生活樣品，收攏在你眼前。你可以免費盡享這份自由，開朗的氣氛，也可以捧起杯盞納入脾胃化為生命的記憶，或者走過路過聽過，然後存在某個未來的角落，等待某一天的相遇。

作者：陳嘉英

國立臺灣師範大學閱讀教學課程講師、景美女中語文資優班教師及召集人、曾獲台北市特殊優良教師與台灣省師鐸獎。

著作：《課堂外的風景》(與陳智弘合著)、《凝視古典美學：高中古文鑑賞篇》、《寫作力》、《打造閱讀的鷹架：教你如何閱讀》、《閱讀力：三招教你破解閱讀密碼，強化競爭力》、《從世界名著經典出發，提升你的人文閱讀素養》、《第一本教你寫好學測國寫的作文書──議題導向的閱讀與寫作》、《誰說文言文很沒趣：用文史放大鏡看高中必讀的15篇經典》等。

