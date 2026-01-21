副刊／生命的色彩由自己揮灑

我們太常用自己角度去思考，總是在同溫層中取得認同。從小交朋友就是差不多同一種類型，但實際生活周遭會遇見許多不一樣的人，例如：新住民朋友。退休後認識的新朋友也都是來自不同領域的人，我更深刻感受到，我們不應先有「人設」再去認識對方，生活中每一刻就該發揮同理、關懷、傾聽、接納、交流與認同等心境，去理解不同的生命經驗，更豐富了自己，不是嗎？

兩人在網絡認識很能聊，但一直在自己的空間裡。圖：翻攝自博客來網路書店

《小黑和小白》講述小黑和小白這2人透過網絡相遇相識，他們從虛擬社交走向現實交往、從各自宅在家中到走出家門體驗大自然的過程中，一起經歷了複雜曲折的心路歷程。走出自己設定的舒適圈，打破隔閡與疏離，小黑和小白在看見了彼此的同時，也獲得了對自我的認知和心靈的成長。

當小黑第一次願意走出去到小白家時，小白卻看不見小黑。同樣地，換小白勇敢地說那我去你家好了，小黑也看不見小白。這時我們不難發現繪者用了簡單光學現象，因為小黑家都是白色，小白便消失其中；小白家都是黑色，小黑一樣是消失看不見的。一個人怎麼會看不見另一個人呢？倘若擴大來談，白人看不見黑人、富人看不見窮人、大人看不見小孩、老師看不見學生… 原來我們都一直以一種自以為「自己的正確」的角度在看待別人批評別人。事實上每一頁他們2人家都有個小窗戶仍透露著外面的訊息，只是他們就是宅在家，鎖在自己的思維中，直到2人一起走出戶外才看見彼此、看見世界，那是一個他們從未體驗過的多元豐富感受。

終於小白說：「那我去你家」。圖：翻攝自博客來網路書店

我特別想聊聊新住民朋友，我深刻感受我們社會其實對於不同族群認知真的不夠，以至於有一些偏頗的判斷，總想要以同化的方式來使新住民變成「台灣人」，雖然入境隨俗很重要，但是在尊重不同文化的觀點下，彼此進一步的用「心」相處，多去了解他們的文化內容及成長背景，讓他們在融入台灣社會的時候能夠更輕鬆自在些，多元的意義不就在於學習包容和尊重差異，尊重得從了解開始啊。

一個人為什麼會看不見另一個人呢？圖：翻攝自博客來網路書店

其實對新住民不要特別強調「幫助」，應該是協助他們融入社會，他們有自己的文化優勢和專業，如果能給他們機會和空間發揮，一定可以做得很好。雖然政府目前給予新住民非常多資源，但社會上仍沒有足夠的包容力接納他們，她們在被要求「同化」的同時，原鄉的一切也受到歧視，甚至忽視新移民的母國文化，更遑論多元文化的尊重。台灣本來就是個移民社會，在每個時期都有著不同背景因素的移民潮，所謂全球化的世代，移民（移動）其實不是過去式，而是現在進行式。

作者：文亭硯

退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。

