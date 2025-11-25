副刊／肖像與抽象的實驗 詹姆斯惠斯特

惠斯特...惠斯特...huisutora? 中壢某處，一文人雅舍的書房裡，有個自言自語的怪人，在回想他手中這本『藝術長廊』(雨禾國際出版)的主角，日文譯名是什麼。他心想，我一定認識這名畫家。難道是那幅構圖獨特、幾乎僅由灰階繪成的老婦肖像...？我曾在一個訪日的特展中見過真跡，其後也數次在異書重逢，卻總記不起作者是誰。

如今我連那是什麼展覽都忘了。只記得那畫是當中我最喜歡的作品。或許那次展覽有太多的「最喜歡」，所以我的大腦刻意忘記，使我能想像自己去了更多的展覽，各有一幅印象深刻的畫為代表。

於是我「啪啦 啪啦」地翻起了書，果然在其中某一頁看見我記憶中的色彩、形狀、構成。那並不是一幅肖像畫，而是保留了肖像之美的抽象藝術。惠斯特。這是我第幾次「記住」他呢。(查了一下才想起來，日文是HOISSURA，中文多為惠斯勒，但雨禾國際該書譯為惠斯特）

Arrangement in Grey and Black No. 1(1871)。圖：翻攝自Wikipedia

而此叢書，雖然排版、架構與京都古書店中五本一百的美術雜誌如出一轍，薄如超市賣的美國牛排；內容卻不容小覷，字字珠璣。它讓我邂逅惠斯特另一幅重要的作品：原來她也在那屆大名鼎鼎的「落選者展」中。1863年，多數人(=我)只記得草地上的馬內與他革命性的午餐，沒想到惠斯特也因此展聲名大噪。

Symphony in White No. 2(1864)。圖：翻攝自Wikipedia

讀到這點我等不及了開始往後翻，尋找這幅成名作「白衣少女」。如果是日本漫畫，翻出那頁的瞬間背景會寫上「DON----！」或是「BABAN！」的狀聲。事實上那個衝擊更沉緩紮實，延遲、而令人疑惑。而後觀者將驚嘆，或者嗤笑。嗤笑的或是保守如當年的品審委員，或是前衛於今之前衛。而不才如我，當然是讚嘆著沉浸於這與我審美相符的舒適感。方正的線條，切割出色塊。不，是方正的色塊切割出線條，與洋裝少女呈現剛柔對比。灰淡的色彩，創造了強烈的構圖。如同書中所言，一切都是在調合「主角」----白色。

西方抽象畫源自何人？有人說是莫內，有人說是透納，有人說是巴爾比宗派。經由這些風景畫的嘗試，西方才接納了「平面」的繪畫，融合了日本版畫的風格後，成為了現代抽象風格、設計的源頭。另一方面，同樣是注重畫面構成的塞尚，啟發了畢卡索、蒙德里安那一條脈絡。這只是我的淺見。

總之，我不知道，原來在那麼早的年代，就有人將肖像畫「抽象化」，而且竟然做得這麼地「美」。它可能不是絕對的美，僅僅是恰巧契合我的趣味，我的感覺，但也因此讓我的經驗更加奇幻玄妙。更有可能的是他已直接或間接地影響了現代的攝影與設計，改變現代眾人的審美觀，使「我」這個「眾人之一」為之著迷。

在仿畫教學專欄中怪人發覺，原作白皙肌膚下的青絲沒被重現。

作者：瀨基住

重考研究所中的留學生

