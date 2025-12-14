副刊／被偷走的色彩：《紫線連續失蹤案》
《紫線連續失蹤案》是一個令人心碎的故事，講述印度貧民窟發生的兒童連續失蹤悲劇。英文書名「Djinn Patrol on the Purple Line」精簡地勾勒了故事輪廓。「Djinn Patrol」（精靈巡邏隊）靈感來自傑伊最愛看、卻因過於血腥而不適合兒童的節目《警網特巡》；這也是傑伊對三人組的一廂情願，他自詡為偵探，擅自將好友帕莉與費茲視為助手，儘管兩人對此或許不以為然。
「Purple Line」，指的是捷運紫線，可以把光鮮亮麗的捷運終點站想成是城市的分野，一邊是奢華的豪宅，而另一邊是深受污染與霧霾所困的貧民窟。那裡的空氣濕黏哀傷，手機手電筒與煤油燈慘澹無力的光線完全無法照穿。
貧民窟似乎總是在排隊，不管是公共廁所區，取水，還是校門口。有一天傑伊正在排隊時聽到了撕心裂肺的淒厲尖叫，來自跟傑伊同校的男孩巴哈杜爾的母親，巴哈杜爾的母親在貧民窟、附近的垃圾場到處呼喊兒子的名字，那是一切的開端。警察無所作為，認為那些孩子只是因為叛逆、貧困或受到家暴而逃走，甚至威脅他們的父母，再給警察找麻煩就派推土機來把貧民窟夷平。
推土機搖身一變為國家的暴力。空間，是富人神聖不可侵犯的私有財產，卻只是窮人隨時可能被奪走的暫棲之所。發出惡臭氣味的垃圾場，坐落於貧民窟與豪宅之間，是物理與心理的邊陲之地，一直需要推土機大刀闊斧整理，卻從不見公權力介入。警察威脅的話語，透露了位高權重者的立場，解決犯罪的成本太高，但消滅「麻煩的源頭」卻輕而易舉，甚至隨時可以像鏟除垃圾一樣將其夷為平地。執法者眼中的貧民窟，本身就是一種混亂，遠比兒童失蹤案更令人心煩，與其調查真相，威脅抹除整個空間實在輕鬆得多。
「精靈巡邏隊」是這樣催生的，這是一個充滿諷刺意味的名字。理論上，「巡邏」是國家機器維持秩序、保護公民的職責，但在小說中，警察機構麻木又笨重，即使收了賄也無所作為。手無縛雞之力的孩子被迫長大、填補真空，模仿起電視情節，「偵探遊戲」越是不食人間煙火，就越是教人不安。
費茲主張是精靈犯案，他其實很少參與調查，因為他總是忙著打各種不同的零工。傑伊對精靈之說將信將疑（但也不敢不信精靈的存在），他的頭號嫌疑犯是憑恃父親是貧民窟首領而作威作福的「小四」，至於帕莉，則是完全不相信精靈之說，她理性地做偵探的基本調查工作，訪談受害者家庭、收集線索並加以查驗。
精靈巡邏隊的傑伊、費茲與帕莉三人組，是印度社會裂痕的縮影。費茲身為穆斯林，他的恐懼反映了宗教局勢的緊張，當孩子失蹤，謠言第一時間指向穆斯林社區，讓他比誰都更早嗅到危險的氣息。帕莉是三人中最聰明、邏輯最清晰的，比傑伊更具備偵探的資質。帕莉的才智在貧困與父權的雙重牢籠中顯得如此無力，女孩即便再早熟、再有能力，也註定受限於家庭責任，根本無法像男孩那樣擁有天馬行空的餘裕。
作為讀者，我們知道傑伊的天真近乎愚蠢，錯誤推論常常難以自圓其說，而自以為是也顯得滑稽，但他確實善良熱心。儘管孩子在貧民窟與富人區中往往是「隱形」的，能鑽進狹窄的巷弄，走進主流社會所忽視（或不在意）的地下世界，但隨著故事發展，跟著傑伊的腳步所帶來的焦慮感也像結合了霧霾那般越來越濃稠，讓人胸口鬱悶、咳嗽連連。但顫慄的危險訊號不在某個遠方，而是就在孩童身上，這些小偵探本身就符合失蹤者的所有特徵：貧窮、弱小、缺乏監護。
無能為力的大人們求神問卜，仰賴宗教領域的智者話語或是舉辦祭儀，這是面對社會失靈的心理保護機制，彰顯了弱勢者的無力感。社區無法從法律或基礎建設保護孩子的安危，將孩子的失蹤歸咎於「精靈」（Djinn）等超自然力量，或許比承認「沒有人在乎那些孩子」來得容易。
紫線捷運如同劃分生與死、富與貧的界線。傑伊的父親協助建造了紫線那些閃亮的牆壁，卻只能住在終點站旁的泥地裡，忍受列車經過時的劇烈震動；而母親在那種擁有「棕櫚泉」、「雅典娜」或「金色大門」的酷炫名稱的豪宅大樓裡，為富人擦地煮飯，雇主卻對她們失去孩子的痛苦視而不見。這些對立的事實是異化的悲劇。
「死一個人是悲劇，死一百萬只是數字。」對於紫線旁的貧民窟而言，這句話卻更是殘酷，在這裡，失蹤的孩子連成為「數字」的資格都沒有，他們只是被媒體與警方遺忘的幽靈。為了對抗這種暴力的抹除，作者的敘事安排非常有力：讓他們說話。在章節之間，作者穿插了失蹤兒童的簡短獨白，這些段落描繪他們的內心活動，喜歡的事物，遭遇的煩惱，生活的現況，與隱藏的小小夢想。
這種寫法比直接描寫暴力更讓人窒息。充滿生命力的色彩被偷走，最終只剩下垃圾場裡那一盒冰冷的「紀念品」，取下的髮夾與玩具，證實孩子們曾經存在。推土機終於來了，很快又離開了。那些物品的主人杳無音訊，多數是生死未卜。
這種階級與身分的落差，在群眾衝入豪宅「金色大門」的那一刻達到高潮。當貧民窟的居民得知兇手可能藏匿於此，憤怒地湧入大樓，本該是去討回公道，卻在跨入門檻的瞬間迷失了自我。巨大的空間、奢華的擺設、軟綿綿的大床，這些超乎想像的物質奇觀瞬間馴化了怒氣。人們開始撫摸家具，有的躺在床上，體驗這輩子不可能擁有的生活。豪宅有良好的隔音與冷氣，與貧民窟的噪音和塵土形成強烈對比。這種感官上的巨大反差，道盡了兩個世界的距離：在那條紫線的兩端，連呼吸的空氣與時間流動的質感，都截然不同。
在一群被奢華震懾的大人與興奮的孩子中，唯有帕莉保持了清醒。她沒有迷失，而是在水槽底下發現了一個與金碧輝煌的豪宅格格不入的「奇怪水桶」。這個廉價的塑膠製品裡頭裝著清潔用品，刷子、抹布、海綿與肥皂水，以及三個古怪的棕色玻璃瓶，聰明的帕莉很快連結了相關的資訊，辨識這些就是安眠藥注射劑。
回望整部小說，它的形式就是線索。每一部的開頭都以「這個故事將會救你一命」為題，講述孟托爾或交流道女王等諸多鬼魂的民間傳說。在資源匱乏的邊緣地帶，無助的人們相信呼喚鬼魂之名就能獲得庇佑。那些鬼魂都是窮困或暴力的受害者，例如曾經剝削卻也照顧拾荒男孩的孟托爾，死後轉化為能給予微薄金錢援助的守護靈；或是女兒遭受暴力而慘死的交流道女王，化身為懲罰惡人的復仇女神，投射了渴望正義的想像。
「惡死」的受難者之所以被神格化，正是因為體制不足而有這樣的補償，試圖在混亂中建立秩序，然而這終究是無力的，鬼魂的庇佑無法抵擋權力勾結互相掩護的暴力，是喪心病狂的謀殺？是強摘器官？是人口販運？貧民窟的悲劇終於得以見報，但失職的警察體系也未能亡羊補牢，真相仍是撲朔迷離，可以想見新聞熱潮過了之後，貧民窟將再度被遺忘。
在這個被遺忘的世界裡，貧窮不僅是經濟狀態，更是一種物理上的痛覺與時間的停滯。正如書中所描述，「那間屋子的哀傷緊緊黏著我，就像是炎炎夏日被汗水浸濕的襯衫」，悲傷是黏膩、揮之不去的觸感。而在這裡，時間失去了刻度，除了天氣的冷熱，人們甚至無法標記時光流轉了多久。
傑伊的腦袋轉著，心情總是沒辦法平靜下來，自忖著「什麼是一輩子？如果還是小孩的時候就死了，那麼這樣也算是一輩子嗎？還是算一半或是零？」這個故事的存在，或許就是為了拒絕這種歸零，在世界裡刻下那些孩子曾經活過的痕跡。
作者／傅淑萍
現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 81
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 167
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 31
桌球》張本智和被誤當透明人 陸乒協向日本隊致歉
2025桌球混合團體世界盃，大陸桌球隊在主場成都以8比1打敗日本隊摘冠（團體賽為15局制），締造賽史3連霸。日本選手張本智和遭到不當對待，5日對戰韓國的比賽，介紹球員時居然跳過他的名字，現場的觀眾和選手也莫名其妙。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
東園OB賽》威廉波特火球男林晉擇升國中禁投1年 未來想拚大聯盟
台北市東園少棒13日舉行隊史第1次的OB賽，今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍的國家隊也出席活動，包括在比賽飆出82哩(約132公里)火球的王牌投手林晉澤。威廉波特後，他已到長安國中，並繼續加入棒球隊，13日出席OB賽，他表示很欣賞大學長張奕，自己的目標是未來挑戰大聯盟。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 194
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 5
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 406
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 606
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 307