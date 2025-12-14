副刊／被偷走的色彩：《紫線連續失蹤案》

《紫線連續失蹤案》書封。圖：翻攝自Rakuten kobo

《紫線連續失蹤案》是一個令人心碎的故事，講述印度貧民窟發生的兒童連續失蹤悲劇。英文書名「Djinn Patrol on the Purple Line」精簡地勾勒了故事輪廓。「Djinn Patrol」（精靈巡邏隊）靈感來自傑伊最愛看、卻因過於血腥而不適合兒童的節目《警網特巡》；這也是傑伊對三人組的一廂情願，他自詡為偵探，擅自將好友帕莉與費茲視為助手，儘管兩人對此或許不以為然。

「Purple Line」，指的是捷運紫線，可以把光鮮亮麗的捷運終點站想成是城市的分野，一邊是奢華的豪宅，而另一邊是深受污染與霧霾所困的貧民窟。那裡的空氣濕黏哀傷，手機手電筒與煤油燈慘澹無力的光線完全無法照穿。

貧民窟似乎總是在排隊，不管是公共廁所區，取水，還是校門口。有一天傑伊正在排隊時聽到了撕心裂肺的淒厲尖叫，來自跟傑伊同校的男孩巴哈杜爾的母親，巴哈杜爾的母親在貧民窟、附近的垃圾場到處呼喊兒子的名字，那是一切的開端。警察無所作為，認為那些孩子只是因為叛逆、貧困或受到家暴而逃走，甚至威脅他們的父母，再給警察找麻煩就派推土機來把貧民窟夷平。

推土機搖身一變為國家的暴力。空間，是富人神聖不可侵犯的私有財產，卻只是窮人隨時可能被奪走的暫棲之所。發出惡臭氣味的垃圾場，坐落於貧民窟與豪宅之間，是物理與心理的邊陲之地，一直需要推土機大刀闊斧整理，卻從不見公權力介入。警察威脅的話語，透露了位高權重者的立場，解決犯罪的成本太高，但消滅「麻煩的源頭」卻輕而易舉，甚至隨時可以像鏟除垃圾一樣將其夷為平地。執法者眼中的貧民窟，本身就是一種混亂，遠比兒童失蹤案更令人心煩，與其調查真相，威脅抹除整個空間實在輕鬆得多。

「精靈巡邏隊」是這樣催生的，這是一個充滿諷刺意味的名字。理論上，「巡邏」是國家機器維持秩序、保護公民的職責，但在小說中，警察機構麻木又笨重，即使收了賄也無所作為。手無縛雞之力的孩子被迫長大、填補真空，模仿起電視情節，「偵探遊戲」越是不食人間煙火，就越是教人不安。

費茲主張是精靈犯案，他其實很少參與調查，因為他總是忙著打各種不同的零工。傑伊對精靈之說將信將疑（但也不敢不信精靈的存在），他的頭號嫌疑犯是憑恃父親是貧民窟首領而作威作福的「小四」，至於帕莉，則是完全不相信精靈之說，她理性地做偵探的基本調查工作，訪談受害者家庭、收集線索並加以查驗。

精靈巡邏隊的傑伊、費茲與帕莉三人組，是印度社會裂痕的縮影。費茲身為穆斯林，他的恐懼反映了宗教局勢的緊張，當孩子失蹤，謠言第一時間指向穆斯林社區，讓他比誰都更早嗅到危險的氣息。帕莉是三人中最聰明、邏輯最清晰的，比傑伊更具備偵探的資質。帕莉的才智在貧困與父權的雙重牢籠中顯得如此無力，女孩即便再早熟、再有能力，也註定受限於家庭責任，根本無法像男孩那樣擁有天馬行空的餘裕。

作為讀者，我們知道傑伊的天真近乎愚蠢，錯誤推論常常難以自圓其說，而自以為是也顯得滑稽，但他確實善良熱心。儘管孩子在貧民窟與富人區中往往是「隱形」的，能鑽進狹窄的巷弄，走進主流社會所忽視（或不在意）的地下世界，但隨著故事發展，跟著傑伊的腳步所帶來的焦慮感也像結合了霧霾那般越來越濃稠，讓人胸口鬱悶、咳嗽連連。但顫慄的危險訊號不在某個遠方，而是就在孩童身上，這些小偵探本身就符合失蹤者的所有特徵：貧窮、弱小、缺乏監護。

無能為力的大人們求神問卜，仰賴宗教領域的智者話語或是舉辦祭儀，這是面對社會失靈的心理保護機制，彰顯了弱勢者的無力感。社區無法從法律或基礎建設保護孩子的安危，將孩子的失蹤歸咎於「精靈」（Djinn）等超自然力量，或許比承認「沒有人在乎那些孩子」來得容易。

紫線捷運如同劃分生與死、富與貧的界線。傑伊的父親協助建造了紫線那些閃亮的牆壁，卻只能住在終點站旁的泥地裡，忍受列車經過時的劇烈震動；而母親在那種擁有「棕櫚泉」、「雅典娜」或「金色大門」的酷炫名稱的豪宅大樓裡，為富人擦地煮飯，雇主卻對她們失去孩子的痛苦視而不見。這些對立的事實是異化的悲劇。

「死一個人是悲劇，死一百萬只是數字。」對於紫線旁的貧民窟而言，這句話卻更是殘酷，在這裡，失蹤的孩子連成為「數字」的資格都沒有，他們只是被媒體與警方遺忘的幽靈。為了對抗這種暴力的抹除，作者的敘事安排非常有力：讓他們說話。在章節之間，作者穿插了失蹤兒童的簡短獨白，這些段落描繪他們的內心活動，喜歡的事物，遭遇的煩惱，生活的現況，與隱藏的小小夢想。

這種寫法比直接描寫暴力更讓人窒息。充滿生命力的色彩被偷走，最終只剩下垃圾場裡那一盒冰冷的「紀念品」，取下的髮夾與玩具，證實孩子們曾經存在。推土機終於來了，很快又離開了。那些物品的主人杳無音訊，多數是生死未卜。

這種階級與身分的落差，在群眾衝入豪宅「金色大門」的那一刻達到高潮。當貧民窟的居民得知兇手可能藏匿於此，憤怒地湧入大樓，本該是去討回公道，卻在跨入門檻的瞬間迷失了自我。巨大的空間、奢華的擺設、軟綿綿的大床，這些超乎想像的物質奇觀瞬間馴化了怒氣。人們開始撫摸家具，有的躺在床上，體驗這輩子不可能擁有的生活。豪宅有良好的隔音與冷氣，與貧民窟的噪音和塵土形成強烈對比。這種感官上的巨大反差，道盡了兩個世界的距離：在那條紫線的兩端，連呼吸的空氣與時間流動的質感，都截然不同。

在一群被奢華震懾的大人與興奮的孩子中，唯有帕莉保持了清醒。她沒有迷失，而是在水槽底下發現了一個與金碧輝煌的豪宅格格不入的「奇怪水桶」。這個廉價的塑膠製品裡頭裝著清潔用品，刷子、抹布、海綿與肥皂水，以及三個古怪的棕色玻璃瓶，聰明的帕莉很快連結了相關的資訊，辨識這些就是安眠藥注射劑。

回望整部小說，它的形式就是線索。每一部的開頭都以「這個故事將會救你一命」為題，講述孟托爾或交流道女王等諸多鬼魂的民間傳說。在資源匱乏的邊緣地帶，無助的人們相信呼喚鬼魂之名就能獲得庇佑。那些鬼魂都是窮困或暴力的受害者，例如曾經剝削卻也照顧拾荒男孩的孟托爾，死後轉化為能給予微薄金錢援助的守護靈；或是女兒遭受暴力而慘死的交流道女王，化身為懲罰惡人的復仇女神，投射了渴望正義的想像。

「惡死」的受難者之所以被神格化，正是因為體制不足而有這樣的補償，試圖在混亂中建立秩序，然而這終究是無力的，鬼魂的庇佑無法抵擋權力勾結互相掩護的暴力，是喪心病狂的謀殺？是強摘器官？是人口販運？貧民窟的悲劇終於得以見報，但失職的警察體系也未能亡羊補牢，真相仍是撲朔迷離，可以想見新聞熱潮過了之後，貧民窟將再度被遺忘。

在這個被遺忘的世界裡，貧窮不僅是經濟狀態，更是一種物理上的痛覺與時間的停滯。正如書中所描述，「那間屋子的哀傷緊緊黏著我，就像是炎炎夏日被汗水浸濕的襯衫」，悲傷是黏膩、揮之不去的觸感。而在這裡，時間失去了刻度，除了天氣的冷熱，人們甚至無法標記時光流轉了多久。

傑伊的腦袋轉著，心情總是沒辦法平靜下來，自忖著「什麼是一輩子？如果還是小孩的時候就死了，那麼這樣也算是一輩子嗎？還是算一半或是零？」這個故事的存在，或許就是為了拒絕這種歸零，在世界裡刻下那些孩子曾經活過的痕跡。

作者／傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師，國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原（@leyou_yuan）」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

