圖文作者：碧翠絲‧阿雷馬娜 譯者：楊馥如 出版社：小漫遊文化。圖：文亭硯提供

很難想像讀繪本可以讀到眼角濕濕，常常在很多繪本中看到過去與現在的自己，碧翠絲‧阿雷馬娜《5個廢柴》便是讓我感動不已的作品之一，多年前，日本青年就掀起了一陣廢柴思維，重新定義人生價值並提出調整消費欲望後，原來工作可以不再是為了生存，而是實踐生活，這個世代變化太快，無關乎對錯，也正提醒我們可以有更多元的角度看待自己及他人。

這一頁文字好重，圖像卻好舒適自在。圖：文亭硯提供

繪本《5個廢柴》從封面及封底就開始說故事了，封面上五個歪斜的身影趴在籬笆後方，明明就不是同類卻自然散發著和諧感，在屬於他們的花園世界中各自以舒適的姿態展現著，特別喜歡書名以隨性的手寫字體呈現，一整個自在隨和，誰說一定得正經八百呢？這是阿雷馬娜獨特的美感。封底寫著：「五個廢柴齊聚一堂，比誰最廢！第一個全身都是洞，所以想法總是穿腸而過；第二個折成一半，永遠無法從折縫裡找到想法；到了第五個，甚至整組壞掉，凡事都錯得離譜……他們全身滿是缺點，同住在歪斜將坍的房子裡，一天到晚都在比誰最廢，而且還樂此不疲！有一天超完美先生出現了……」

廣告 廣告

完美先生以明亮桃紅粉色系出場。圖：文亭硯提供

翻開第一頁，不得不說，作者的力道下得好重，讀者只能又氣又笑了，「這五個！五個沒救的廢柴。」圖像上他們五個各自安好地睡著，太可愛了可也真的太廢了，都已經早上10點了，還能這樣熟睡，但我心裡好生羨慕啊。接下來五個主角各自登場，作者運用了大量空白，更顯得他們有極大的空間不受拘束地做自己，是啊，生活中若時刻都滿版，看似充實卻少了轉圜的時空，是不是也就少了其他可能的發展呢？也許在生命中的未完成之處或是出現了間隙的時空點上，正提醒著我們可以去填補，去創造，多美好的空白停頓點啊。

五個廢柴各有各的問題。圖：文亭硯提供

讀著讀著，發現這五個廢柴角色不僅僅只是書中的趣味形象，他們的特質像是我們潛在心理狀態的投射。放過自己吧，即使是不完美的存在，也會有適合的位置發揮自己，生活真的就在不傷害他人下好好做自己而已。當然這一切都是在超完美先生出現後，對比之下更顯可貴。除了文字上說明完美先生的外型不可挑剔之外，圖像上更是以明亮桃紅粉色系出場，他們第一次的對話便是，超完美先生說：「啊，這怎麼行！要找事做，有計劃，有解答，有想法！」然後這五人當然就是一堆理由囉，完美先生不屑地說：「總之，你們就是一群廢柴！一事無成啥都不會！」天啊，相形見絀這個成語就是最佳註解，但結局大翻轉，五個廢柴分別回應了超完美先生，然後歡喜擊掌就離開了，留下他一人無話可說地站在原地。

全身都是洞的廢柴看似讓一切都留不住，但那種放手、放下的自在不正是我們一直期許自己的目標之一嗎？事實上，放過一切比緊握的確更需要勇氣和智慧。像書信般對折一半的廢柴，以書信上大量文字來表現內心是有想法及見解的，只是選擇了低調婉轉地表達，這是另一種保護自己的方式，也許無奈但也是一種智慧。軟趴趴的廢柴總是無精打采，但我好喜歡它的鈍感，彷彿這世界都與它無關，就是隨自己腳步慢慢來……讓大家自己找書來讀來感受，這五個廢柴可愛令人生羨的一面。

——原載於安可人生〈後青春繪本館〉專欄。

作者：文亭硯

退休高中國文教師，熱愛閱讀喜歡書寫，目前是熟齡繪本閱讀推廣及帶領人且為安可人生~後青春繪本館專欄作者，並擔任各日照、據點活動講師，以繪本陪伴長者服務志工。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

副刊／只要幕永不落下，其他我什麼都不要——《國寶》

副刊／不安起因於想要的太多