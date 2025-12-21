副刊／馬祖行(上)——南竿津沙，喜歡這個地方
出發前，知道北竿的芹壁很美，石牆結構的閩東式房子，是馬祖獨有的特色建築，心裡以此為標準，來想像馬祖該有的風景。
馬祖當地山都不高，容易親近。津沙聚落依山面海，房子依山而建，在這閑靜聚落裡，被整區的石牆建築所吸引，12月初暖暖的冬陽，下午時分往海邊走，一片亮眼金沙映入眼前，心想這應該就是津沙聚落名稱的緣由，全家人享受這包場的金色海灘、無限海景。女兒與阿姨在沙灘上撿拾瑰麗的小石子。這個時節的津沙，遊客甚少，夕陽映照下，潮間一艘舢舨，隨著海浪節奏擺動，與金色沙灘構成很美的拍照場景。
初到時，原以為這個聚落，已轉型為觀光民宿區，望著面海的山坡聚落，順著蜿蜒小徑，沿石階而上，疑似無路又有路，發現還是有著許多的民宅，其間聽到長者們的對話、看見貓咪慵懶地在石板上曬太陽。
繼續沿著小徑往上探尋，一棟棟或該說一間間石牆建構的房子，看得出來很多都刻意被整修過，兩層樓的建築石牆搭灰紅色瓦片屋頂，牆面則是木構窗戶、壁燈，許多戶有著小陽台，布置著雅緻的桌椅，門前屋後的花圃盆栽，吸引我的目光，是住家，還是民宿呢？見到不少屋前掛著民宿小牌子，心想，下次馬祖行，應該要來住在這裡，感受一下，這裡的寧靜美。
越往聚落山徑高處走，看見許多已廢棄的建築，石牆、窗框爬滿藤類植物，很有畫面感。石牆上斑駁告示牌的說明，前幾年這個深具景觀特色的聚落曾作為國際藝術創作基地……
喜歡津沙，心想應該是剛好在這個時候到來，沒有其他遊客，也遇到宜人氣候，可悠閒自在的漫漫閒逛這個位置獨立的小村落。津沙聚落的另一側是一般民宅，走在巷弄間，可以聞到淡淡高粱酒味道，這是屬於馬祖在地特有的氣味。圍牆邊，屋前屋後，可以看見許多大大小小的酒甕，是裝飾也是當地建築的重要成分。聽小吃店老闆說，津沙村房子超過百戶，住民已不到百人，冬天留在當地的居民更少。在這馬祖旅遊淡季來到，逛於其間，慶幸能遇到小吃店營業，有機會品嘗到在地特色小吃。
喜歡這個聚落，也因此來了兩趟。
第一天來津沙時，喝到女兒推薦的東湧陳高冰沙、蜂蜜老酒冰沙，高粱氣味十足，真是好喝。第二趟則是滿足女兒的期待，她原先期待的是去年來時的另一家小吃店，當聽到榕樹下幾位居民告知，店主明天就會營業，且會製作酒釀桂圓紅麴米糕。第二天我們特地再次前往。說特地其實也不難，在南竿最遠兩個據點的距離，開車十二分鐘可到達。
紅麴色米糕，糯米Q、桂圓香，酒味濃，色香味俱足，老闆一早製作一份，切成六片，我們點了一片店裡吃，太好吃了，老婆外帶了三片。此外，我們還點了鼎邊糊、老酒麵線，魚麵，黃金地瓜餃，再以女兒心心念念的老酒冰沙來做餐後收尾，甚是滿足。
小吃店老闆年紀七十多歲，這是當地小吃店及特產店的常態，長者經營為多。邊吃邊與與老闆閒聊，她說道，絕大多數的馬祖人在台灣本島都有房子，因此，旅遊淡季時，留在台灣的時間會比較長。津沙之所以可以保有如此聚落建築特色，老闆說，因為津沙屬於縣府聚落保存專用區，建築高度與樣貌受到規範，也因為這樣，這個地方雖屬於觀光區，房地產飆升幅度比其他旅遊區低一些。即便有法規因素，仍聽到這國宅一坪26萬元讓人意外的高價格。
作者
李錦村 資深媒體工作者
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
東豐自行車綠廊「0蛋月台」彎道升級 分流設計降低碰撞風險
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為提升自行車騎乘安全並優化旅遊體驗，台中市政府觀光旅遊局啟動東豐自行車綠廊互傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
團客雖不見！鎌倉仍有陸散客 赴日遊客數再創紀錄
大陸官方高喊「不要去日本旅遊」，不過日本NHK在知名旅遊景點鎌倉，還是發現不少大陸散客，照舊前往日本旅行。日本公布最新數據，大陸遊客人數雖然有一定程度下滑，但整體而言，今年前11個月赴日旅客人數，已經超越去年一整年，又刷新紀錄。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
羅馬許願池將收70元觀賞費 明年2月上路
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過隨著全球旅遊業復甦，旅客增加的同時也為當地帶來困擾。羅馬市政府近來宣布，未...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
台灣觀光告別遊客人數迷思 學者：回歸品質與體感經驗
交通部觀光署預估今年將有約840萬人次國際旅客訪台，觀光署長陳玉秀日前說明，對台灣來說每年800至900萬人次最適合，質量要均衡發展，產值盼每年增加2至3％。學者認為，現階段應真誠面對觀光處境，告別補助依賴並正視結構病灶，從基礎設施與服務細節務實提升品質，最後要質量並進解套發展，定義「台灣品牌」的不可替代性。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
神明旅遊! 三尊海神媽祖搭阿里山小火車抵奮起湖
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導阿里山19日有一場別開生開的神明旅行活動，來自澎湖、金門、馬祖三尊海神媽祖，在嘉義新港奉天宮媽祖的邀請之下，來到嘉義北門車站，搭乘阿里山小火車「栩悅號」山上，首站抵達奮起湖，吸引大批信徒跟隨，20日一早祂們還要去看日出。民視 ・ 1 天前 ・ 4
機票「可改名」藏陷阱 消基會：手續費＋票差恐逼近重購
低成本航空主打票價便宜、購票彈性，但「可改名」背後卻暗藏高額費用風險，消基會調查發現，不少航空公司雖標示機票「可改名」，實際上卻需另付高額手續費、票差與稅差，費用甚至接近重新購票，消費者若事前未充分知情，容易誤判風險、衍生糾紛。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
義大利古蹟收費又一椿 靠近羅馬特雷維噴泉須付2歐元
（中央社羅馬19日綜合外電報導）義大利首都羅馬的官員今天表示，為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain），須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
歐洲小國盧森堡 全球遊客平均花費最高
旅行可以改變人生；但同時，一趟旅行往往要價不菲。世界上許多令人嚮往的目的地，通常沒有花上個數千元是根本去不了的；因此，對...世界日報World Journal ・ 16 小時前 ・ 1
國際來台千萬旅客目標 觀光署下修至900萬人
國內有旅遊比價平台，針對用戶做國旅調查，發現最吸引大家前往旅遊的縣市，第1名是花東，其次是宜蘭和台南。調查也發現，多數旅客最期待改善的國旅項目，包含住宿訂價與透明度、還有景區交通接駁與便利性等。而觀光署，今（2025）年以1000萬人次國際旅客來台為目標，最後改為900萬人次，遭外界批評KPI也可以「校正回歸」。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
友善永續 桃園羅馬公路更好玩
桃園市復興區「羅馬公路」（sparkles）是連接羅浮與馬武督兩地的山區道路，道路蜿蜒、起伏坡度與大片森林風景，讓羅馬公路成為單車族、重機騎士最熱愛的挑戰路線之一。桃園市觀光旅遊局表示，近年周邊的高遶步道第1、2期等5大改善工程相繼完工，改善休憩、停車、賞景空間，吸引大量健行旅客慕名而來，成為集騎乘、健走與文化體驗於一身的熱門山林旅遊線。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
參團旅遊不踩雷！ 觀光署傳授「SMART 5」撇步
為了迎接春節長假，不少家庭早已備…民報 ・ 1 天前 ・ 1
淡古、十三行推水陸雙遊程 首航賞淡江大橋
新北市立十三行博物館表示，新北最強、橫跨淡水河兩岸的「水陸雙遊程」即將開放線上報名！該遊程不僅獨家包船，帶領遊客搶先近距離欣賞國際地標「淡江大橋」，更能深度走訪淡水古蹟博物館及十三行博物館，探尋百年歷史古蹟與千年考古文化。由新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，難得一見的雙遊程以國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，十一條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 1
《交通》航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
【時報-台北電】年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。 臉書粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」分享，他們在航空公司擔任地勤多年，經常看到民眾因小疏忽導致無法登機、行程被迫更改，甚至整張機票作廢。 粉專整理出5大訂票地雷，首先是「證件資料正確」，護照姓名必須與訂位完全一致，別以為自己能加個英名別名，因為名字錯了，整張機票可能作廢，另外就是護照有效期至少6個月，若目的地需簽證，務必提前申請並確認資料正確。 粉專表示，「機票條款」要仔細看，特價票通常不可退改，或退改需支付高額手續費；行李額度也要留意，廉航最多只提供手提行李7公斤，托運需額外購買；餐食及座位選擇也可能需額外付費。 粉專提醒，訂機票時，「航班時間與轉機」要看清楚，很多人為了省錢，預訂凌晨的紅眼航班，但卻看錯日期，提醒民眾務必確認出發與回程的日期及時間；另外轉機航班要特別注意行李是否直掛、轉機時間是否充裕，以時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《交通》太平山交管 元旦迎曙光告吹
【時報-台北電】為迎接新年元旦，當日前往宜蘭縣太平山的遊客可獲得「2026新年紀念編號書籤」，往年元旦會提早在凌晨3時開園，讓遊客趕在清晨6時許看到日出，但受到園區道路崩塌、整治工程影響，115年元旦開園時間是上午7時30分，只有提前在跨年夜入住太平山莊的幸運兒，才有機會看到新年第一道曙光。 林保署宜蘭分署所轄的太平山國家森林遊樂區，是欣賞日出的絕佳地點之一，不少遊客會在元旦當天，前往海拔將近2000公尺的太平山莊等待日出。由於從售票口到山莊約要1小時車程，宜蘭分署配合元旦迎曙光，開園時間會從上午6時提早到凌晨3時。 不過園區內宜專一線7K及8.5K因崩塌、整治工程交通管制，考量遊客行車安全，宜蘭分署將開園時間延至上午7時30分，元旦也沒有提早開園。宜蘭分署表示，目前道路邊坡仍不穩定，如在凌晨3時開園，視線不佳會有安全上的疑慮，所以元旦當日維持上午7時30分開園。 宜蘭分署說，園區的翠峰山屋暫停營業，約有150人預約在跨年夜入住太平山莊，成為有機會在太平山看到新年第一道曙光的幸運兒。 因開園時間延後，其他遊客無法欣賞到太平山上新年第一道曙光，但宜蘭分署循例贈送限量的「2026新年紀念編時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈 中華旅行社 〉漫步翠峰湖 走訪舊草嶺鐵馬隧道
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期最適合遠離塵囂、沉浸山林自然之美。中華旅行社特別推…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北捷砍人釀4死！車站、機場提高見警率 華信航空全力配合航警與航空站強化維安部署
[Newtalk新聞] 周五（19 日）晚間，台北車站至捷運中山站周邊發生一起駭人的隨機殺人事件，造成 4 死 11 傷，引發國內高度關注。行政院長卓榮泰今（20）日前往三軍總醫院松山分院探視傷者，他強調，車站跟航空站已經提升見警率，希望在這時能讓國人安心，請大家給政府信心，也對台灣有信心。 考量大眾運輸系統的人流密集特性，華信航空已指示國內各機場場站主管和同仁，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒，致力確保每位旅客的行程安全。 華信航空董事長陳大鈞表示，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則。為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實以下三大配合措施： 一、提升環境警覺：於機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線同仁將作為航警之延伸眼線，主動加強對週遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理；同時協助監控無人看管的行李與物品。 二、加密巡檢頻率：除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
海神媽祖搭林鐵 阿里山迎曙光
記者湯朝村∕嘉義報導 嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行，十九日自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 1
與神同行 新港媽祖神旅行啟程至嘉市搭阿里山林鐵上山
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為促進阿里山觀光產業的發展及提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，吸引更多國內外遊客台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話