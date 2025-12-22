副刊／馬祖行(下)海邊伴著夕陽吃淡菜

馬祖四維村西尾半島落日時分。圖：李錦村提供

來到馬祖，海鮮一定不能錯過，特別是淡菜。女兒去年來時曾吃到一家漁民自營的海產店——阿池現吃淡菜。滿心雀躍著要帶我們去品嘗。這間海產店，位於海灘邊的巷子裡，其實更像是阿池老闆捕魚的工作室，店內店外都是捕魚的器具漁網。因逢淡季，怕撲空，先撥了電話詢問，老闆正好營業中，請我們中午前過去，可惜我們行程已排，無法上午前往，正遺憾無緣吃到女兒大力推薦的淡菜，電話中卻突然傳來轉機，老闆爽快與我們約定下午四點，將專為我們服務，要我們不能爽約。我們便得以享受傍晚時分在海邊伴著夕陽吃海產，多麼的美好。

廣告 廣告

難得在這個季節還可以吃到碩大肥美的淡菜。圖：李錦村提供

阿池淡菜老闆自己有漁船，他說都是自己捕抓的漁貨，我們直接在店門口兩座超大魚桶裡挑魚。老闆自豪的表示，因為自己捕魚，所以在他店裡這個季節還可以吃到新鮮肥美的淡菜。我們一行四人，原本想點兩斤就好，再搭配其他海鮮，女兒及小姨子直接加碼點了五斤淡菜，也點了難得一見的佛手，以及章魚、黑毛。老闆賣的是新鮮，因此，全部清蒸品嘗鮮美滋味。我們就這麼坐在這鄰近海邊的小巷裡一張老闆隨興擺起的小桌子，一旁林立著漁具，還有一隻愛吃魚的貓咪隨伺在側。老闆說這貓原來是野貓，因為吃了不少海鮮，吃著吃著野貓就變家貓了。

台灣少見，馬祖餐廳裡常見的佛手。圖：李錦村提供

現場就只有老闆自己一個人料理，沒有助手，一道一道，慢慢來，我們吃著吃著，偶爾起身走往海灘，四處逛逛。鄰近一家正巧也有營業的咖啡店，店裡還沒有顧客，咖啡店的矮牆上、窗框間躺著兩隻慵懶不怕人的小貓，走到露台，恰恰面對著大海。吃完海鮮後時間有限，無法繼續午後咖啡時光，只能下次再來品嘗。

冬日午後，海邊咖啡店一隻慵懶閑散的貓。圖：李錦村提供

傍晚時分，天候良好，超級落日美景就在眼前，一邊靜候下一道海鮮上桌，一邊欣賞落日，下午時間就我們一組客人，彼此都從容自在。原以為淡菜點了有點多，但實在太好吃了，一會兒就光盤。章魚份量也極多，聽了老闆建議，打包外帶當消夜，加入泡麵裡一起吃，又是一道特色料理。順帶一提，吃完美味的阿池淡菜，離開前，才發現該店也是500碗推薦店家。拉著老闆在500碗海報前拍照留念。

馬祖由大大小小島嶼所組成，地理環境特殊，陸地面積不大，往山上往海邊拐個彎就是無敵海景，此行到過幾家咖啡店，阿池淡菜旁西尾半島咖啡、南竿的刺鳥咖啡、北竿的北海天晴，都在位置絕佳的地方，有的是軍事地點改建，用餐的地方曾是軍中的簡報室，有的是過去管制的場域，店裡便有坑道，這些啡店有著共同的特色，都是年輕人在經營，都擁有大自然的美景與戰地風情。

12月初這個時節到南竿、北竿，咖啡店也好、小吃店或是特產店，遊客都不多，老闆很願意聊，讓我們短短幾天行程，收穫滿滿，滿是回憶。

作者

李錦村 資深媒體工作者

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

副刊／馬祖行(上)——南竿津沙，喜歡這個地方

副刊／弱勢者的原罪：韓劇《認罪之罪》