副市長兒炫耀老爸炒幣！遭同學綁「逼吐2組數字」下秒被燒成焦屍

奧地利近日爆出一起震驚國際的命案，年僅 21 歲的烏克蘭富二代留學生丹尼洛．庫茲敏（Danilo Kuzmin），在維也納市區遭人綁架施暴。警方指出，他疑似因向同校同學透露父親握有高額加密貨幣資產，成為歹徒覬覦目標。嫌犯在取得密碼後，竟將他與愛車一同載往偏僻區域縱火焚燒，行徑殘忍至極。法醫檢驗結果也證實，死者生前遭受長時間酷刑，全身八成面積嚴重燒毀。





根據奧地利《皇冠報》報導，一名來自烏克蘭「有錢公子哥」留學生庫茲敏，於11月25日從維也納索菲特酒店地下停車場準備駕車離開時，突遭多名男子包圍拖走，影像畫面顯示他遭拳打腳踢，目擊者事後在樓梯間看見大片紅色痕跡，警方研判他被毆傷後強行塞進自家賓士車內。

調查顯示，庫茲敏被困在車內長達數小時，其間遭受不當對待，直到他被迫說出口中握有兩組加密貨幣帳戶「關鍵密碼」，沒想到歹徒得手後，將他帶到維也納多瑙新城區，並以汽油助燃縱火「整組滅證」，法醫指出，死者除嚴重燒傷外，頭部遭到猛烈重擊、牙齒斷裂，明顯遭到強烈攻擊，警方在車內後座發現已經熔化的汽油罐，而該輛賓士車型本身為柴油車，與現場殘留的汽油痕跡相互對照，也成為兇嫌預謀犯案的重要證據，另外，有加油站監視器拍到嫌犯事前購買汽油，與犯案過程明確吻合。

維也納警方透露，庫茲敏身分並非一般留學生，他的父親正是烏克蘭哈爾基夫市副市長謝爾蓋．庫茲敏（Sergey Kuzmin），並持有大量加密貨幣。辦案人員研判，庫茲敏曾與 19 歲烏克蘭籍同學嗨誇爸爸「資產雄厚」，才遭對方與共犯設局綁走，兩名嫌犯分別為 19 歲與 45 歲，兩人皆為烏克蘭籍，其中年輕嫌犯與死者就讀同一所大學，警方追查加密貨幣帳戶，發現案發期間曾有大額異常提領，其中一名嫌犯身上還搜出大量美金。

維也納刑事警察局長溫克勒（Gerhard Winkler）則出面證實，該案件明確是「金錢動機」，已排除政治因素，嫌犯逃回烏克蘭後，由烏國警方與歐洲刑警組織合作追捕，並於11月29日在敖德薩成功逮人，距離遺體被發現僅三天，法院目前已裁准羈押兩人40天，後續將持續釐清共犯與資金流向。





