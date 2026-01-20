副市長姜淋煌主持宣誓 台南6分局長2大隊長上任

南警六個分局長與兩大隊長宣誓儀式。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南市警察局一月二十日舉行六個新任分局長暨兩個大隊長聯合交接典禮，由副市長姜淋煌主持新任官宣誓就職儀式，典禮簡單隆重。

姜淋煌表示，打造「安全大台南」是市府最重要的施政目標，他要代表市長黃偉哲感謝警察同仁對台南市治安、交通以及為民服務工作上的辛苦付出，並代表市長對新任的分局長、大隊長以及所有同仁提出三點期勉。

首先，南市去年整體治安面貌，在治安、交通、防詐、科技偵察及為民服務等，都交出非常亮麗的成績。阻詐金額高達十三億元，阻詐的成效更是蟬聯六都第一名，另一般刑事破案率更名列前茅。農曆春節快到了，請警察同仁務必加強打詐及防詐工作，避免民眾財產受到損失。

南警新到任的分局長與大隊長合影。（記者翁聖權攝）

其次，交通安全是城市文明的象徵，請警察局善用ＧＩＳ大數據科技執法，確保交通安全，持續精進「雲端二點零」專案，落實重點彈性部署警察以及精準執法，提升交通事故的防治成效。

另要落實社區治安，共築全民安全網。在社區治安推動上，南市榮獲內政部評比直轄市特優，請警察局透過民政局系統與區公所、社區還有里長緊密合作，讓台南成為有溫度、安全而且可以信賴的智慧城市。

南警新任分局長暨大隊長如下：第二分局長施衣峰、第四分局長廖水池、歸仁分局長巫建、佳里分局長謝承甫、學甲分局長林明俊、新化分局長黃宗仁。交通大隊長賴銘助、保安大隊長潘顧天。