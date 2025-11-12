副市長官邸圍牆倒塌 幸未殃及行人
位於基隆東光國小下方，東信路二三六巷旁的圍牆，日前不明原因發生倒塌，所幸學生都已經放學，無人受傷；由於一旁就是基隆市副市長官邸，雖僅有大水塔受損，市府工務處等單位已經先拉封鎖線警戒，等颱風過後再進行修繕。
信義區東信里長賴姵綺表示，上個星期副市長官邸的圍牆突然發生崩塌，大量的紅色磚塊掉落到下方邊坡，整個圍牆向內側傾倒，下方還砸中大水塔。
目前還有些地方看起來也搖搖欲墜，因為建物已逾半世紀歷史，可能是年久失修關係導致，這裡有很多里民行走，希望市府能盡快修復，以免發生其他意外。
東光國小校方指出，東信路二三六巷內，這一整排圍牆，已經倒了一半，這次不明原因，圍牆突然傾倒，還好東光國小學生都已經下課，里長也緊急通知工務處到現場會勘，並放上三角錐，避免有人受傷。
由於圍牆內正好就是基隆市副市長官邸，市政府工務單位第一時間先確認路基有沒有受損，並通知市府綜發處進行後續的復原，至於是否因為車輛擦撞圍牆，導致老舊圍牆倒塌還需要再釐清。
