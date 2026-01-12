副市長履新 姜淋煌祭拜有學問

台南市副市長姜淋淋煌昨天官上任三把「香火」，其中一站是祭拜府城隍爺，並獲贈「爾來了」手工餅乾。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

前民政局長姜淋煌升任台南市副市長，上任第一天便幾家大廟拜透透。本身是忠誠道教信徒的他，就任之拜也很有學問，先後祭拜庇佑蒼生的玉皇上帝和代表都會首長的台灣府城隍廟威靈公、祈求風調雨順的安平開天后宮天上聖母，接著還會去有「接官亭」的風神廟，象徵履新到職，如此才算完整。

姜副市長十二日上午先至天壇和開基玉皇宮兩家新、舊「天公廟」祭拜玉皇上帝，由於他和開基玉皇宮主委涂大松互道「親家」，廟方特準備三獻禮供祭告玉皇上帝已到任新職。

廣告 廣告

隨即轉往台灣府城隍廟，主委郭榮哲表示，姜副市長祭拜之行完全遵照古禮，古代大陸派來的官，第一站就是從接官亭拜風神廟開始，接著拜道教最高神祇的玉皇上帝，由於城隍爺是神界的「市長」，而台灣府城隍廟旁就是清代府署所在，清代新派任的官不止要祭拜台灣城隍爺「最高長官」府城隍威靈公，有的還會刻意過一夜，聆聽府城隍爺的訓示，提醒新任官爺要安份守已、不要亂來。

台灣府城隍廟三大名匾之一的「爾來了」具警世作用，配合跨年敲鐘祈福活動，訂購一千塊「匾來了」手工紀念餅，當天幾被搶光，全廟碩果僅存的兩塊，十二日致贈姜淋煌留念。

不過，也有人認為，新官到任之拜，應循序從剛上岸的接官亭和風神廟拜起，接著祭告玉皇上帝，代表神界首長的城隍爺也是必拜之廟，再加個旅途平安的天上聖母，更趨完美。

昨天姜副祭拜之旅原本有安排風神廟，後因中途一直插進新行程才無法前往，不過，其辦公室表示，風神廟也會找時間去拜一下。