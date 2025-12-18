副市長未列席委員會說明 北市議會民政委員會停審預算

台北市議會民政委員會18日下午原排定審議原民會、客委會、政風處及法務局等單位預算。不過11月25日時民政委員會曾要求台北市副市長林奕華列席，說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議，但林並未出席會議，因此委員會決議暫停審議相關預算。（丁上程攝）

台北市議會民政委員會18日下午原排定審議原民會、客委會、政風處及法務局等單位預算。不過11月25日時民政委員會曾要求台北市副市長林奕華列席，說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議。不過林今日以有重要會議為由未出席，委員會第一召集人、民進黨議員許淑華批評市府不重視委員會決議，因此暫停審議民政相關局處預算。

針對台北市議員索資問題，過往數度發生議員不合理索資狀況，除有辦公室要求「當天索資當天要」，或是「晚上索資隔天上午要」，導致有公務員必須加班整理議員索資資料。市長蔣萬安於今年6月中旬的市政會議中裁示，一般索資案件3個工作日，如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理。

不過這樣的做法一出引發議員反彈，台北市議會民政委員會在11月25日的會議中，要求林奕華於下次會議列席，並說明延長索資提供時間的原因。不過18日下午林奕華以有重要會議為由未出席會議，僅由府會聯絡人趙光中出席，引發與會議員不滿。

許淑華指出，早在上個月就要求林奕華出席會議，不過昨日才聽林奕華說近日才被通知，質疑府會聯絡人是否有轉達？開會前相關人員只在議員們的位子上留了一張A4紙，指稱過往沒有副市長赴委員會報告的往例，府會有默契，但按照法規應該可要求副市長列席報告。

民進黨議員何孟樺也直言，看起來市府並不尊重民政委員會的決議，明明已經排定專案報告，但不只林奕華未出席，就連負責索資相關問題的祕書長李泰興也未出席。她建議委員會應暫停審議民政部門相關局處的預算，以表達委員會對市府的抗議。對此許淑華也裁示，在市府未給出具體回應、林奕華出席前，相關預算暫停審議。

市府人士指出，過往從前市長郝龍斌時期開始，依照地方制度法規定，就沒有請副市長到委員會報告的案例，且府會都有默契。副市長也僅是相關局處的「督導人」，而非實際執行的局處首長。

