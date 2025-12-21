副市長黃國榮揭曉台中購物節三組百萬幸運者

【記者陳世長台中報導】台中購物節買氣持續升溫，截至昨（19）日累計登錄金額已突破316億元，再創新高。市府經濟發展局今（20）日於「南屯冬季音樂會」活動現場舉辦「台中購物節最終場月月抽百萬」，由黃副市長親自Call Out百萬得主，揭曉三組幸運中獎者，為歲末年終增添滿滿喜氣。





黃副市長逐一致電百萬幸運兒表達祝賀，現場氣氛熱烈。首位百萬得主為居住大肚區的楊先生，日前於東區LaLaport消費3萬元購買新婚婚戒，婚後好運立刻加持，一舉抱回百萬大獎。接獲中獎電話時，楊先生驚呼「真的嗎？」引來現場觀眾熱烈歡呼與祝福，紛紛恭喜他新婚又中大獎。



經發局指出，第二位百萬得主為神岡區林小姐，她於逢甲知名服飾店消費2,400元即幸運中獎，接獲通知時正值上課期間，仍努力保持鎮定並向市府表達感謝。第三位百萬得主因未即時接聽電話，後續將由市府團隊另行聯繫通知領獎。



黃副市長表示，台中購物節透過大型消費活動帶動內需、振興經濟、支持百工百業，並首創外籍人士專屬獎項及多國使節代言，成功將購物節打造成具國際規模的城市慶典，不僅吸引國內外遊客，也大幅提升台中城市品牌與國際能見度。活動以創新的數位治理、跨產業整合及多元抽獎機制，成為全國慶典經濟的成功典範，更獲「國家產業創新獎」、「TITAN創新獎」等國際肯定，吸引其他縣市觀摩取經。



經發局說明，今日南屯冬季音樂會現場熱鬧非凡，5組表演團隊輪番演出，包括「閃亮台中樂團」、「台中逗樂愛樂團」、「大墩國小節奏樂團」、「惠文高中國樂團」及在地團隊「老闆樂團」，曲風多元、節目精彩，吸引大量民眾隨音樂擺動，共享百萬大獎揭曉的歡樂時刻，展現台中冬季藝文活動的魅力。



經發局提醒，台中購物節倒數最後6天，民眾把握機會登錄消費發票或收據至「台中通TCPASS」APP，就有機會抽中壓軸精品好宅等大獎。更多活動資訊請至台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）及官方臉書粉專查詢。