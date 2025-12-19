副所長古志銘30萬交保！火爆兒不滿媒體拍攝 當眾拉扯推擠+搶記者手機

記者林盈君／台北報導

「鮑魚達人」鍾文智涉炒股案，卻潛逃出境掀起輿論譁然，其中更有3名派出所副所長涉案，協助鍾文智「偽造不實簽名」，北檢於昨（18日）發動搜索約談，帶回前後任信義警分局福德街派出所、3名副所長：李俊良、古志銘、梁思強到案。今（19）日清晨，古志銘以30萬交保，不過在離去時，其小兒子卻阻擋媒體拍攝，還上演全武行，衝上前搶記者手機。

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天清晨，古志銘以30萬交保，並限制出境出海，準備離開北檢時，身旁穿色背心的古志銘小兒子，疑因不滿記者在現場拍攝，先是用手阻擋鏡頭，下秒竟衝上前推擠該名記者，不但動手拍打、還企圖搶對方手機，雙方隨即爆發拉扯，場面一度火爆，現場的人也看傻眼。

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

所幸現場法警見狀，立即大聲勸阻，該記者也喊到「你幹嘛？你幹嘛？」最後在法警介入下，雙方才隔開，古志銘也上前制止喝斥兒子，古男之後舉起一隻手，示意不再動手，但仍是滿臉怒意，其最終在親友陪同下離去。

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

古志銘小兒子疑因不滿記者拍攝，企圖搶手機爆發拉扯衝突。（圖／翻攝畫面）

