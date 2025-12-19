副所長李俊良「代筆簽名」掩護鍾文智落跑 妻帳戶驚見千萬不明金流

李俊良疑收賄千萬掩護鍾文智簽到遭聲請羈押。李智為攝

連一鮑魚前負責人、富商鍾文智棄保潛逃案，驚爆員警介入協助重大醜聞取得重大突破。台北地檢署查出，鍾文智在限制出境期間，理應定期向派出所報到，卻疑似有員警充當「內鬼」協助偽造簽名掩護，使鍾逮到空檔順利潛逃中國。台北地檢署昨兵分15路搜索，今日凌晨依貪污、偽造文書等罪嫌，將信義分局時任福德所副所長李俊良及鍾文智的帳房葉男聲押禁見。

鍾文智因炒作多檔TDR（台灣存託憑證）獲利4億餘元，被最高法院判刑定讞，應執行18年徒刑。他在審理期間獲准保釋，但必須定期至轄區派出所報到。然而檢警調調查發現，2021年至2023年間，鍾男明明身處外地，派出所的簽到簿上卻仍有其簽名紀錄。

深入追查後發現，時任福德派出所副所長（現調任三張犁派出所）的李俊良涉嫌重大。檢方在複訊後發現，李男的戶頭中竟有超過千萬元的來源不明金流，懷疑其收受鍾文智帳房葉仲清的賄賂，協助在簽到簿上「代筆」。

除了副所長李俊良遭聲押外，檢方另約談多名涉案人員包括鍾文智帳房葉仲清，涉嫌行賄警方，遭聲押禁見。信義分局梁姓、古志銘副所長：涉嫌與李男共謀圖利，各以30萬元交保並限制出境,。

至於李俊良的黃姓妻子則被查出帳戶內出現不明金流，由證人轉列被告，以50萬元交保並實施科技監控。

最高檢察署已指示北檢全力追緝潛逃至中國的鍾文智，並要求釐清是否有更多公務人員涉及這起離譜的集體掩護逃亡案。



