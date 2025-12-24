副教授不是人！ 邀女學生看夜景起色心熊抱強吻 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名大學副教授阿倫（化名），去年10月間約了一名已經畢業的女學生小莉（化名）到高屏溪河堤看夜景，然而一場單純的師生敘舊，結果阿倫卻在酒後起了色心，在車內強抱小莉，還朝她狂親，小莉嚇得衝下車立即報警，全案經橋頭地院審理後，依性騷擾罪判處阿倫有期徒刑3個月，可易科罰金。

判決指出，阿倫原是小莉念大學時的副教授，小莉後來畢業後，仍會與阿倫保持聯絡，去年10月23日下午，阿倫邀約小莉前往大樹區高屏溪河堤，2人就坐在車內吃東西喝酒聊天，直到晚間9時，阿倫因三杯黃湯下肚，竟對小莉有非分之想。結果阿倫竟趁著酒意，突然緊緊抱住小莉，還猛親小莉的臉頰，小莉奮力掙脫後，憤而下車報警

法院審理時，阿倫自知難逃法網，當庭坦承犯行，他雖不斷表示懊悔，並提出願意支付賠償金以換取和解，但小莉態度強硬，不打算原諒，當場拒絕和解。

法官審酌阿倫身為大學教師，竟不知自重，利用相處機會性騷擾畢業生，嚴重損害小莉身心，考量他犯後態度，依《性騷擾防治法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

照片來源：示意圖。《視覺中國》

