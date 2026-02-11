副教授性侵小30歲女業務？納小三又逼墮胎 長榮大學回應了

長榮大學副教授張振平遭指控性侵發展婚外情，並逼小三墮胎。 圖：翻攝自張振平臉書

[Newtalk新聞] 長榮大學年約60歲的副教授張振平，遭小30歲的女業務指控，以權勢與甜言蜜語發展婚外情，並在女業務懷孕後冷血要求墮胎，甚至稱孩子「只是細胞」，長榮大學指出，校方對任何形式的性侵害或不當行為均採取零容忍立場，已依相關法規啟動校內處理機制。

根據《鏡週刊》報導，女業務指控，6年前透過友人介紹認識張振平，對方以學者身分與人脈協助其業務，前年餐會上張振平出現逾矩行為，隨後更變本加厲，後續飯局被灌醉，遭到張振平性侵，事後張道歉並承諾會照顧，雙方因此發展為交往關係。

女業務指出，張振平以甜言蜜語對其噓寒問暖，直到發現自己懷孕，張鎮平態度出現轉變，不僅拒絕承擔責任還要求墮胎，張振平更簽署協議書承諾未來會與妻子離婚，並保證日後可名正言順結婚生子，最終接受墮胎，卻反遭張振平妻子以侵害配偶權提告。

針對相關指控，張振平承認與女業務曾有交往關係，但否認性侵。長榮大學指出，校方一向重視性別平等與校園倫理，對任何形式的性侵害或不當行為，皆採取零容忍立場。該名教師已退休，目前為本校兼任教師，校方已依相關法規啟動校內處理機制。

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

