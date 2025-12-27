副教授擁抱親臉畢業女大生性騷判刑

圖大學副教授性騷擾畢業女大生，被橋院判刑。（資料照）

高市某大學副教授阿華（化名）和畢業女大生，用餐及飲酒聊天後，竟打凍未條擁抱親吻女子臉頰，被橋院依違反性騷擾防治法，判處三月徒刑，得易科罰金。仍可上訴。

判決指出，阿華為某大學副教授，被害人小美（化名）則為學校的畢業生，雙方因而相識。

一一三年十月廿三日，兩人相約飲酒餐敘，並由阿華在當天下午開車載小美，前往高市大樹區興田路附近高屏溪河堤看夜景。

當晚九時許，阿華和小美在車內用餐及飲酒聊天後，阿華竟失控涉擁抱她，並親吻左臉頰、左手臂等處。

事後小美不甘受辱報警提告，警方傳喚阿華到案調查後，依違反性騷擾防治法罪嫌，函送橋檢偵結起訴，並聲請簡易處刑。

橋院審結，認為阿茟坦承犯行，目前就讀博士班，並願意賠償和小美和解，但遭對方拒絕，因此判處三月徒刑，如易科罰金，以壹仟元折算壹日。