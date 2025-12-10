副教授瞎扯徐巧芯「論文抄襲」！校方說話了

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 有意角逐高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出就讀小二的兒子霸凌同學，雖事件已暫告平息，不過有關賴瑞隆退選的話題仍持續延燒。近日就有網友發聲力挺賴瑞隆，卻扯出一句「徐巧芯論文抄襲」，引發本尊不滿喊告，更起底該網友的身分是新竹一所科技大學的副教授。對此，學校也發聲回應了。

一名網友昨（9）日在Threads上發文指出，回頭看前民眾黨新竹市長高虹安，與國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，前民進黨新竹市長林智堅卻被攻擊的體無完膚。媒體的公平性在哪裡？希望賴瑞隆記起教訓挺住，「高雄人支持你」。



未料，此文隨即遭藍委徐巧芯回擊，她強調自身目前僅處於論文「研究計畫」撰寫階段，根本無從談起抄襲問題，痛批對方莫名其妙、造謠毫無底線。徐巧芯不僅留言反駁，更揭露原PO的身分竟是一名大學教授，指明該名發文者為「明X大學企管系丁老師」，並直言「法院見」，表示自己下午原本就要提告，會一併處理。

不久後，該貼文已悄悄被刪除，其他網友追問：「你今天早上發的假消息怎麽刪了？徐巧芯已經截圖要告你了！」原PO則回應，「筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉」，並再度發文稱自己說的是南投市長許淑華，單純是筆誤；徐巧芯馬上跳出來怒駁：「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼筆誤？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

涉事的科技大學昨晚發聲表示，校方一貫秉持學術獨立、校園中立原則，要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與學校之立場無關，亦不代表本校立場。

而徐巧芯昨晚在Threads上透露，已對7個人提告，其中包含了造謠她論文抄襲的丁副教授；另外，她也再度發文稱「不是學校的錯，是丁丁老師自甘墮落」，文末更是直接標記對方的帳號。

