副教授約會畢業女大生凍未條 酒後抱抱親臉慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某大學一名副教授與畢業女大生，相約開車到高屏溪河堤看夜景，在車內用餐及飲酒聊天後，涉嫌失控親吻女子臉頰，被橋頭地院依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

據了解，被告阿國(化名)為某大學副教授，被害人A女則為學校的畢業生，雙方因而相識。2024年10月23日，2人相約飲酒餐敘，並由林男在當天下午開車載A女，前往大樹區興田路附近高屏溪河堤看夜景。

晚上9點多，林和A女在車內用餐及飲酒聊天之際，阿國涉嫌趁機擁抱她，並親吻左臉頰、左手臂等處。A女不甘受辱報警處理，辦案人員傳喚林男到案說明後，依違反性騷擾防治法罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並聲請簡易處刑。

承辦法官開庭調查後，審酌阿國坦承犯行，目前就讀博士班，並願意賠償與被害人和解，但遭對方拒絕，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

