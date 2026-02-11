副教授被控性侵小30歲女業務「納小三、逼墮胎」 長榮大學回應了

針對張振平被控婚外情、性侵，長榮大學發聲回應了。翻攝自長榮大學臉書



現年65歲的長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平，近日遭控性侵小30歲女業務員、事後還威逼對方墮胎，並背著妻子和多名女性發展婚外情，消息傳出後震驚各界。長榮大學對此表示，校方對任何形式的性侵害或不當行為均採取零容忍立場，目前已依相關法規啟動校內處理機制。

據《鏡週刊》報導，該名女業務指出，6年前透過友人介紹認識張振平，原本她將對方視為德高望重、值得信賴的權威人士，不過張振平先是於前年5月餐會中，在餐桌下偷牽她的手，讓她感到不適，不過顧及現場氣氛選擇隱忍。前年8月張振平又以介紹客戶為由，邀她參與飯局，席間還不斷勸酒，結果酒醒後發現身在飯店房間，遭張振平性侵得逞。

廣告 廣告

女方表示，事後張振平以甜言蜜語安撫，還承諾會照顧她，結果交往期間發現張振平和同校女教授互傳曖昧訊息，甚至發現自己懷孕後態度丕變，強逼她墮胎。後來張振平為安撫她，還承諾將與妻子離婚、替她購屋並提供生活費，未來可名正言順結婚生子，卻未兌現承諾，反被張妻以侵害配偶權對她提告，於是選擇出面揭發張振平，希望不要再有其他女性受害。

根據公開資訊及長榮官網顯示，張振平1978年至1982年於國立成功大學環境工程學系就讀，1989年至1991年在台灣大學公共衛生研究所攻讀碩士，接著又於1993年至2000年攻讀台灣大學環境衛生研究所博士，取得博士學歷後，曾任衛生福利部疾管署各項查核、審議委員，也曾任職於台南市政府職安專案專業輔導專家，還擔任過威煦軟體ESH顧問，政商關係不錯。

針對相關指控，張振平僅承認和女方曾有交往關係，但否認有性侵情事，並否認有其他外遇，強調和女業務員只是感情糾紛，其餘細節不願多談。長榮大學則回應，長榮大學一向重視性別平等與校園倫理，對任何形式的性侵害或不當行為，皆採取零容忍立場。針對媒體報導所述事件，該名教師已退休，目前為本校兼任教師，校方已依相關法規啟動校內處理機制。

更多太報報導

高金素梅今早出院何時再傳 北檢：視身體狀況而定

小三懷孕「只是細胞」逼墮胎！「差30歲父女戀」長榮大學副教授被爆性侵

【一文看懂】捲入高金素梅3大案！雲雅舜是誰？這家公司負責人、丈夫是「金曲歌手」