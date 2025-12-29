副教授車內逞獸慾！「偷襲式」擁抱強吻女學生 下場慘了

一名大學副教授在車內對女學生性騷。（示意圖／翻攝自pexels）





某大學副教授阿辰（化名）涉嫌性騷擾，餐敘後載送已畢業女學生小潔（化名）時，竟趁對方不及反應，突然擁抱並親吻，法院判決也出爐了。

根據判決指出，阿辰為某大學副教授，小潔則為該校畢業學生，兩人於去年10月23日相約餐敘飲酒，當天下午，阿辰開車載著小潔前往高雄大樹區高屏溪河堤一帶，在車內用餐、聊天並飲酒。未料晚間9時許，阿辰竟「偷襲式」對小潔擁抱，並親吻她左臉頰及手臂，性騷擾得逞。

由於事發突然，小潔當下難以抗拒，事後小潔對阿辰提告，並提供LINE、臉書對話紀錄、診斷證明，以及校方性騷擾調查報告等資料佐證，阿辰對此坦承犯行。

法官審酌認為，阿辰身為大學副教授，理應具備相當社會經驗與分際觀念，卻欠缺尊重他人身體自主權，利用獨處機會對小潔進行性騷擾，已對心理造成傷害，行為實屬不當。雖阿辰表達賠償意願，但因小潔無調解意願，未能取得諒解。最終法院依《性騷擾防治法》判處阿辰有期徒刑3個月，如易科罰金，以每日新台幣1000元折算。

