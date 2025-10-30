副校長宋曜廷接任台師大第15任校長 盼仿歐美日推「文理共榮」

國立台灣師範大學第15任校長遴選結果30日出爐，由現任副校長宋曜廷當選新任校長，他將接替任期於2026年2月21日屆滿的現任校長吳正己，並於同年2月22日正式就任。

台師大第15任校長由宋曜廷接任，2026年2月22日正式就任。（圖／台師大提供）

台師大2025年6月起展開校長遴選程序，期間因女足抽血換學分案重挫校譽，一度延長公開校長候選人期限。之後台師大遴選委員會由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥10月30日主持第5次會議，並由2名候選人現任教務長劉美慧、現任副校長宋曜廷依序進行治校理念詢答。經出席委員無記名投票表決，宋曜廷獲得過半數委員支持，當選新任校長。

台師大說明，遴委會21位委員從6月4日召開第1次會議啟動遴選作業，後於7月7日至8月25日公開徵求校長人選，2名候選人經過資格審查、面談產生，且在10月8日舉辦治校理念說明會，10月15日由校務會議代表無記名投票，2位候選人皆通過推薦門檻，最終由宋曜廷獲選第15任校長，台師大將報請教育部聘任。

據了解，宋曜廷是台師大心輔系博士，學術背景深厚，曾歷任心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，也曾擔任財團法人國民教育測驗與評量中心主任。

除此之外，宋曜廷曾獲教育部第64屆學術獎、國科會傑出特約研究員、國科會3次傑出研究獎及吳大猷研究獎等，其在心理計量、可讀性研究、中文的自然語言處理等領域的研究成果，在全球論文和競賽中均領先或名列前茅。

針對未來校務發展，宋曜廷提出「3個奠基、5個躍升」藍圖，「3個奠基」含空間、人才與福祉，而「5個躍升」則涵蓋學術、科技整合、產學、師道與貢獻。同時，他計劃優化校園與教學空間，像是透過募款或BOT方式改建學一舍校區大樓，以及比照歐美、日本創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」及跨域學習2.0版，還有建立教師與職員支持體系，如教師延退制度彈性化等。

另外，宋曜廷主張「人文社會為本、科技技術為用」的理念，希望以校務研究（IR）強化精準招生和課程設計，以機器人產業整合校園相關能量、推動AI倫理與治理中心，加上推動AI融入教學與研究，為台師大注入新動能。

