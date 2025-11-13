副業破億卻哭窮！王子財務困境被掀開 粿王事件協商破局揭「口袋空空」真相
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子（邱勝翊）近年轉戰戲劇與多項副業，年初曾高調宣稱與弟弟毛弟經營的五項副業總營業額突破億元，外界印象中生活富裕。不過據媒體報導，王子實際財務狀況並不如外界所見，長期受父債拖累、理財觀念不佳，加上近期與范姜彥豐的協商糾紛，才讓他「營業額破億卻口袋空空」的真相浮上檯面。
圖／王子插足粿粿與范姜彥豐的婚姻，隨著協商破局財務現況也曝光。（資料畫面）
根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，王子近年收入穩定，自2015年起陸續前往中國大陸拍戲與商演，年收入估逾千萬元，甚至曾以賓士、特斯拉等名車代步。不過，他有補償童年貧困的心態，花費豪奢、慷慨待人。2020年在青島拍戲時，還曾自掏腰包邀請10位家人前往旅遊，食宿與娛樂全包，看似生活風光，實際上開銷龐大，難以累積資產。
圖／王子長期替父親償還債務，父子關係也分崩離析。（翻攝自邱勝翊臉書）
王子雖經營多項副業，包括餐飲、服飾品牌與投資公司等，但獲利有限。據悉，他長期替父親償還債務，這些年不僅曾有債主登門追討，甚至傳出有「黑衣人」出現在經紀公司、活動現場與住所討債。王子也必須扶養母親、補貼弟弟毛弟的生活開銷，多重壓力讓他財務緊繃，長期無力購屋，只能暫住好友昆凌提供的住所。
據悉，王子與范姜彥豐在協商過程中，曾提出證明自己持續為父償債、撫養母弟，收入雖高但開銷龐大，實際上「幾乎沒有積蓄」。此次協商過程曝光後，才讓外界進一步了解王子看似風光、實則負擔沉重的財務現況。
「粿王不倫」延燒！簡廷芮夫妻急澄清 范姜彥豐疑暗嗆「說謊姊妹組」
吳宗憲開腔談粿粿王子事件！勸700萬解決爭議 曝兩人「人設已死」
真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵
還敢當小王？王子事業重創「遭爆分手粿粿」 無力賠償1600萬超慘
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐上月29日在社群突發爆料結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，消息一出震撼整個娛樂圈，而深陷不倫風波的王子形象...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子爆把席維倫資源給她！當小王付不出1600萬賠償 粿粿想幫出一半
粿粿與范姜彥豐的婚變風波延續兩週，雙方先後公開影片與聲明，王子（邱勝翊）也二度道歉，事件將進入法律程序。三人私下協商會破局的關鍵原因，疑似是王子始終稱自己付不出錢，粿粿有意共同負擔800萬元賠償金，還將一半身家直接搬到王子住處，讓范姜彥豐難以接受。鏡報 ・ 1 天前
颱風天出事了！男星外景錄到一半「划船卡關」急求生 驚人下場曝光
主持人段慧琳與新夥伴余思達來宣傳，一見到天后等級的陳美鳳，陳美鳳看到段慧琳直接比大拇指大力稱讚，佩服她一個女生主持行腳節目要上山下海，有時候挑戰高難度三鐵以及極限運動，這時候還剛好加入「科班」出身的余思達，體育系的他活力充沛又受過訓練，兩個人一起挑戰這「體力活」動的節目。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
人妻簡廷芮爆曖昧王品澔！周刊驚爆「對話」曝光 丈夫照力挺有原因
近日，「粿王」事件餘波盪漾，娛樂圈再爆緋聞風波。隨著王子邱勝翊與粿粿的爭議發酵，網友開始重新檢視相關人物的過往影片，發掘更多蛛絲馬跡，簡廷芮與王品澔互動引發諸多臆測。周刊爆料指出，已婚的簡廷芮與近年爆紅的王品澔之間可能存在不當關係，而簡廷芮的丈夫賴冠儒曾公開護航，表示希望不要有不實指控影響家庭，疑似有內幕。TVBS新聞網 ・ 1 天前
零雨作品集新書發表（1） (圖)
詩人零雨（前中）跨度40年創作的「零雨作品集」新書發表會12日在台北舉行，文化部長李遠（前右3）、目宿媒體創辦人童子賢（前左3）、詩人向陽（前右2）、作家陳芳明（前右）等人出席共襄盛舉。中央社 ・ 18 小時前
邰肇玫證實子宮罹癌努力抗病！化療數次切除淋巴結 感嘆活著是最大幸福
華語民歌創作天后邰肇玫抗癌成功，重拾健康再度站上舞台！十年前她罹患子宮內膜癌，歷經多次手術與化療，如今完全康復，今（11/12）特別現身2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩，分享一路走來的心路歷程。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
上市公司前十月營收年增12.5％ 電腦及周邊設備業成長逾32％最多
臺灣證券交易所今（11）日公布，全體上市公司10月營收較1去同期成長11.45％，累計前十月也較去年同期成長12.5％，其中，10月及前十月營收成長最高的產業各為金融保險業及電腦及周邊設備業，各年增逾58％及32％。中時財經即時 ・ 1 天前
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
輔大名醫看診遭刺 醫界齊曝悲慘經歷 他提健保卡註記
今天11月12日是醫師節，輔大醫院昨（11日）卻發生醫療暴力事件，泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓男子刺傷濺血，案件發生後引起多位醫師發文討論，紛紛回憶過往遭遇的醫療暴力事件。醫師姜冠宇則希望，病患若曾有過攻擊行為，應註記在健保卡上，才能保護醫療人員。中時新聞網 ・ 22 小時前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
提早領便當／女星被賜死真相曝光超展開 竟因啃雞腳咬斷牙「講話漏風」
女星賴慧如傳出因拍八點檔時請假頻繁又高調出遊打卡，因此在戲中突然遭賜死。拍戲中途，演員突然領便當，通常原因五花八門，男星陳向熙Teddy因閃兵案之故，主演《向流星許願的我們》中途消失，被迫換角，由初孟軒頂替。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
美國陸軍啟動「天鑄」計畫 矢言2至3年內自力生產100萬架無人機
[Newtalk新聞] 美國陸軍宣布啟動「天鑄」（SkyFoundry）計畫，透過公私合作刺激本土產業，在未來2至3年內生產至少100萬架無人機，讓美軍士兵廣泛運用無人機，提升戰場偵察、攻擊與反制能力，以因應現代戰爭中無人機主導的趨勢。陸軍發言人表示，部分無人機將視為一次性彈藥，另一些則需具耐用性，但非永久使用，未來預計每年量產50萬至百萬架，是目前每年5萬架產量的10至20倍。 計畫係受烏克蘭戰爭啟發，無人機在造成傷亡與決定戰局上屢創關鍵。共和黨聯邦眾議員哈里根（Pat Harrigan，北卡羅萊納州）強調：「現代戰爭中逾8成傷亡來自無人機，我們（美國）卻無規模生產能力，這是魯莽且暴露士兵風險」；為排除中國供應鏈依賴，「天鑄」計畫優先美國本土製造，涵蓋從馬達、感測器到電池的完整產業鏈。哈里根則在國會推動立法支持，強化美國工業基礎，確保在未來戰爭中「不讓敵人超越生產力」。 相較之下，中華民國國軍無人機採購計畫規模較小但聚焦國防自主。國防部2025年啟動史上最大軍用商規無人機標案，預計2026至2027年斥資約500億元新台幣，採購近5萬架，包括微型偵察與監視型等5類型無人機，計畫陸續於新頭殼 ・ 1 天前
范姜彥豐離婚協議談判破局！粿粿一舉動讓他不忍了
范姜彥豐公開爆料愛妻粿粿婚內出軌王子後，指出三人私下多次協商，無奈未達成共識，至於會破局的最大原因，傳出是粿粿想幫王子扛下8百萬賠償金，讓范姜彥豐嚥不下這口氣，關係徹底決裂。中時新聞網 ・ 1 天前
王子爆狠甩席惟倫轉談不倫戀 粿粿護愛出800萬代償回應了！
【緯來新聞網】前啦啦隊成員粿粿與藝人王子（本名邱勝翊）捲入婚外情風波，事件被丈夫范姜彥豐揭露後在網路緯來新聞網 ・ 1 天前
爆出三角戀！王子與粿粿美國行返台後變心 「她」遭王子斷崖式分手
（娛樂中心／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿婚內曖昧事件延燒之際，外界也開始追查這段關係背後的時間線。據知情人士 […]引新聞 ・ 1 天前
中國跨境追捕／央視鎖定沈伯洋 成對台擴張「心理戰」訊號
中共近期對台動作頻頻，繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。鏡報 ・ 1 天前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前