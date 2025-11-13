副業破億卻哭窮！王子財務困境被掀開 粿王事件協商破局揭「口袋空空」真相

（娛樂中心／綜合報導）藝人王子（邱勝翊）近年轉戰戲劇與多項副業，年初曾高調宣稱與弟弟毛弟經營的五項副業總營業額突破億元，外界印象中生活富裕。不過據媒體報導，王子實際財務狀況並不如外界所見，長期受父債拖累、理財觀念不佳，加上近期與范姜彥豐的協商糾紛，才讓他「營業額破億卻口袋空空」的真相浮上檯面。

圖／王子插足粿粿與范姜彥豐的婚姻，隨著協商破局財務現況也曝光。（資料畫面）

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，王子近年收入穩定，自2015年起陸續前往中國大陸拍戲與商演，年收入估逾千萬元，甚至曾以賓士、特斯拉等名車代步。不過，他有補償童年貧困的心態，花費豪奢、慷慨待人。2020年在青島拍戲時，還曾自掏腰包邀請10位家人前往旅遊，食宿與娛樂全包，看似生活風光，實際上開銷龐大，難以累積資產。

圖／王子長期替父親償還債務，父子關係也分崩離析。（翻攝自邱勝翊臉書）

王子雖經營多項副業，包括餐飲、服飾品牌與投資公司等，但獲利有限。據悉，他長期替父親償還債務，這些年不僅曾有債主登門追討，甚至傳出有「黑衣人」出現在經紀公司、活動現場與住所討債。王子也必須扶養母親、補貼弟弟毛弟的生活開銷，多重壓力讓他財務緊繃，長期無力購屋，只能暫住好友昆凌提供的住所。

據悉，王子與范姜彥豐在協商過程中，曾提出證明自己持續為父償債、撫養母弟，收入雖高但開銷龐大，實際上「幾乎沒有積蓄」。此次協商過程曝光後，才讓外界進一步了解王子看似風光、實則負擔沉重的財務現況。

