副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」

館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）

網紅「館長」陳之漢直播證實，斥資千萬元的便當品牌「True飯」將於11月底歇業，因為非洲豬瘟導致豬肉供應受限、消費者不敢購買，加上餐飲業成本高、員工難找。館長感嘆經營不容易，怒批「被偉大的民進黨害死」。

「True飯」主打高價高品質餐盒，卻因價格偏高與利潤低長期虧損，館長指出，雖然餐盒以高品質食材為亮點，但仍難以吸引消費者，疫情期間單日營業額甚至曾跌至僅1萬元，不足以支付員工薪資，有網友質疑他生意不好卻怪民進黨，他氣得回嗆「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候」。