副機師偽造資料升機長！歐洲多航班受波及 航空公司回應了

一名曾在印尼鷹航擔任副機師的男子，被爆料疑以偽造證書取得立陶宛包機公司Avion Express 的機長資格，並在歐洲執飛、載運數百名乘客。AvionExpress表示近日獲悉其經歷疑點後，已立即停飛並展開內部調查，強調聘僱流程符合航空規範，安全為首要考量。

德國《Aero Telegraph》報導，這名未公開姓名的男子過去僅在印尼鷹航（GarudaIndonesia）擔任副機師，並未具備晉升機長所需的完整飛行時數與訓練資格。然而，他卻疑似憑藉偽造的證書與履歷，順利通過Avion Express的審核，取得機長職位。目前他執飛的時間長度未曝光，但期間曾駕駛載有上百名乘客的航班穿梭歐洲。

報導指出，Avion Express是一家專營「濕租」（提供飛機與完整機組）的航空公司，旗下機師經常被派遣支援其他航空公司。Avion Express證實該名男子確實受聘並擔任機長，但在收到其飛行經歷可能造假的線索後，立即將其停飛並展開調查。公司強調其聘僱流程遵循國際航空規範，並表示「安全與合規是公司最重要的核心價值」。

更令人震驚的是，該名假機長透過Avion Express，也曾為其他西歐航空執飛，包括德國廉價航空Eurowings。Eurowings已回應表示，已將此案例交由安全專家進行深入審查，以了解相關風險與程序是否遭受影響。

AvionExpress成立於 2005 年，隸屬立陶宛企業集團Avia Solutions Group，總部設在愛爾蘭，主要營運歐洲、拉丁美洲與中東的charter航班。旗下擁有55架空中巴士A320系列客機，每架可載約180名乘客。

航空界過去曾出現冒名搭機案例，例如騙徒偽造空服員證件搭乘免費航班，但實際坐進駕駛艙操控客機者極為罕見。今年6月，佛州一名男子因使用30種假冒空服員證件換取100多次免費航班而被判詐欺罪，但並未像本案假機長一樣涉入飛航安全。

