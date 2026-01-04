副機長提醒超速慘遭機長施暴？長榮航空回應了

飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值。圖：資料照

長榮航空日前傳出有自洛杉磯起飛的班機，機長疑似超速滑行，副機長提醒後竟反遭施暴。對此，長榮航空回應，依據該航班飛機上的快速存取記錄器資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情非況與相關事實。此外，公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

長榮航空提到，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會進行審議。

長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視員工之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

