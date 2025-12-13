副站長下班車禍昏迷！鏟子超人為「台鐵妹妹」集氣：請廣大鄉親幫忙

記者林盈君／花蓮報導

今年9月間，馬太鞍溪堰塞湖爆發洪災，全台超過50萬鏟子超人聚集花蓮救災，在當時服務於台鐵志學車站的盧姓副站長，甜美笑容與親切的態度，讓許多人印象深刻，未料，本月11日晚間，盧女騎車返家途中不幸發生車禍，目前因顱內出血，仍在醫院搶救，家屬也焦急求助，希望徵得當天晚間的行車紀錄器，以進一步釐清車禍狀況，而許多「鏟子超人」也紛紛轉發貼文，並集氣希望盧女早日康復。

盧姓副站長返家途中發生車禍。（圖／翻攝畫面）

據了解，盧姓副站長家住吉安鄉，於2019年起，在台鐵擔任替班副站長，2024年起，固定在志學車站服務。11日晚間，盧女下班騎車返家，行經台9線木瓜溪大橋北上機車道，卻不幸發生車禍，多處骨折傷重倒地，被送往慈濟醫院搶救，後因顱內出血進行開顱手術，目前意識尚未清醒，仍在加護病房觀察中。

盧女家屬也向網友求助，希望徵得當天晚間的行車紀錄器，釐清盧女究竟發生什麼事，是遭人撞擊或是自摔滑倒？由於木瓜溪橋剛蓋好通車，橋上沒有監視器，家屬希望能有好心人提供，儘速釐清真相。而該貼文被大量網友轉發，有許多「鏟子超人」表示，盧姓副站長非常善良且親切，紛紛替她集氣，希望早日脫離險境。而台鐵方面也回應，將全力提供家屬協助。

