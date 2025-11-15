副站長遭旅客踹又勒脖！台鐵7個月9起暴力事件 工會怒：增聘保全

記者李育道／台北報導

男性旅客拒絕下車，被強制帶下車後情緒失控咆哮，對台鐵副站長暴力狂踹和勒脖。（圖／讀者提供）

昨（14）日深夜11時47分台鐵1280次區間車抵達瑞芳站終點站後，一名20多歲男性旅客拒絕下車，被強制帶下車後情緒失控咆哮，對台鐵副站長暴力狂踹和勒脖。這已是台鐵7個月來第9起暴力事件，台鐵產業工會今（15）日表示，面對旅運暴力事件，台鐵稱會定期滾動檢討，但站員、車長持續活在暴力陰影下，籲交通部要求台鐵增聘列車及車站保全。

1280次區間車到站時，該男子位於第10車廂內，但卻不願配合下車，列車長認為該名男子違反《鐵路法》滯留車廂不願離去，隨即通報瑞芳分局瑞芳派出所。警方到達前，列車長及站務員要求男子下車，但男子卻情緒激動，先是坐在地上大聲咆哮，之後更用腳踹攻擊副站長、站務員，最終遭多人合力壓制、並安撫情緒，而站務員及副站長受輕傷，全案依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

副站長在制伏期間遭旅客勒脖。（圖／讀者提供）

雖台鐵聲明嚴厲譴責暴力並全力協助同仁提告費用，但這已是台鐵7個月來第9起暴力事件；工會表示，新烏日站日前也出現旅客跳軌衝突，兩件事件都讓運務人員承受極高風險，卻得不到任何保護。他們指出，董事長鄭光遠日前在立法院回應各界質疑時，坦言全台僅北高兩站設有保全，對於依站等增設保全、在列車上配置保全等訴求，只回覆「定期滾動式檢討車站人力檢視聯防巡檢狀況」，形同把所有安全責任繼續丟給站員、列車長和鐵路警方。

工會批評，台鐵要求站長加強治安管理、提高列車巡察頻率、加強宣導、辦理列車長防身棍訓練等措施，都是多年來反覆重複的方式，完全沒有實質改善。他們更指出，鄭光遠過去任職的高鐵列車「每班皆有保全」，如今卻在台鐵以「功能重疊」為由拒絕增聘，形同讓旅運安全「降等」。

工會質疑，遭遇職場暴力的員工不但得不到支援，反而要承擔更多工作；是否要等到像日前香港遊客在台北車站性侵的事件引起國內外輿論壓力，公司才願意行動？他們強調，第一線人員長期暴露在暴力威脅之下，制定政策的高層卻不需面對風險，還能以成本為理由持續「滾動式檢討」。

工會再次要求交通部介入，指出台鐵日前支援光復救災、因應政策加開列車，員工付出巨大心力，不應在沒有保護的情況下獨自面對暴力。呼籲陳世凱以主管機關、唯一股東身分，立即要求台鐵增聘列車與車站保全，並重新擬定安全措施，依站等設置保全，並邀請工會共同參與討論。

