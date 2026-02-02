副縣長妻好神1／陳見賢夫婦涉焚化爐疑案 定案前精準持有台鎔高額股票

新竹縣副縣長陳見賢夫妻未卜先知，在縣府「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」定案前，竟持有最優申請人「翰陽科技」母公司「台鎔科技」面值500萬元股票。（圖／翻攝陳見賢臉書）

本刊接獲爆料指出，新竹縣副縣長陳見賢夫妻在縣府「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」定案前，竟未卜先知持有廠商「翰陽科技綠能」母公司—「台鎔科技」的大量股票，坐享股票巨幅增值利益，引發爭議，這個故事要從2020年3月說起。

2020年3月已是初春，理應是春暖花開、萬物欣欣向榮的好時光，不過對於新竹縣鳳岡的民眾來說，卻是頭綁白布條、扶老攜幼前往竹北市楊柳堂參加台鎔公司焚化爐座談會的日子，儘管此刻正值防疫關鍵期，仍聚集300位鄉親逐一量體溫、手部消毒魚貫入場。只見鄉親們手中舉牌、拉開白條「抗議台鎔科技公司在此興建焚化爐，鄉親誓死抗爭到底」表達嚴正抗議。

2020年8月7日新竹縣長楊文科與翰陽科技綠能簽訂投資契約儀式開始前，反焚化爐自救會30名民眾聚集新竹縣政府前抗議。（圖／報系資料照）

說明會裡陳情的新竹鳳岡鄉親們老實又激動，殊不知早在這件新竹縣政府推動的「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」全案尚未底定前，負責職務監督的新竹縣副縣長陳見賢，其配偶陳玉貴名下已持有該BOO案最優申請人「翰陽科技綠能」之母公司——「台鎔科技」的大量股票。根據監察院2019年4月11日的財產申報中，陳見賢妻子陳玉貴名下便已赫然出現「台鎔」股票50萬股，面額總計高達500萬元！

新竹縣沒有焚化爐，每天250噸的民生垃圾，都要仰賴新竹市等地焚化爐處理，遇到焚化爐歲修，垃圾即堆積如山，面臨垃圾堆置危機，縣長楊文科上任後將興建焚化爐列為施政「五支箭」之一，採用BOO（興建、擁有、營運）模式引進民間資金。這項政策是為了解決民生痛點，標榜「轉廢為能」、「循環經濟」。然而，剝開這層「綠能」外衣，外界看到的卻是疑似政商不當連結的利益糾葛。

新竹縣長楊文科與翰陽科技綠能簽訂投資契約，全案正式啟動 。（圖／報系資料照）

新竹縣政府於2019年10月8日正式辦理政策公告，決定採BOO模式興建焚化爐。然而，早在陳見賢2018年12月25日就任副縣長後的短短四個月，即2019年4月11日的財產申報中，妻子陳玉貴名下便已赫然出現「台鎔」股票50萬股，面額總計高達500萬元。

仔細審視本案陳見賢夫婦「精準」的政商連結時間軸，令人不寒而慄：

2019年10月08日：新竹縣政府正式辦理政策公告，決定採 BOO模式引進民間投資。

2020年4月11日：縣府公告由「翰陽科技綠能」獲選為最優申請人。值得注意的是，翰陽正是台鎔科技百分之百持股的子公司 。

2020年8月7日：新竹縣長楊文科與翰陽科技綠能簽訂投資契約，全案正式啟動 。

2021年至2022年：正當當地居民與環團因環評爭議提起行政訴訟、甚至在街頭抗爭之際，陳見賢夫妻的投資版圖再擴大。2022年11月1日的申報資料顯示，除了原有的「台鎔」股票外，又新增了「金兆鎔」股票40萬股。

2024年11月4日：陳見賢親自率領環保局長蕭宏杰等人，前往焚化爐基地視察。他不僅聽取廠商簡報，更深入了解清潔車動線、傾卸平台及燃燒鍋爐等細節，甚至以「行百里者半九十」勉勵廠商務必如期點火試車。

知情人士質疑：陳見賢身為新竹縣副縣長，對於縣府推動的重大建設負有督導之責，對焚化爐工程也有實質影響力與監督權。為何副縣長夫人竟能在開發案尚未明朗、甚至尚未正式簽約前，竟能「獨具慧眼」地重壓當時根本尚未上市櫃的台鎔股票？這種精準投資行徑，是否早已掌握內部消息或政策走向，實在啟人疑竇。

根據《公職人員利益衝突迴避法》第5條規定，公職人員執行職務時，若因其作為或不作為，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者，即構成利益衝突；同法第6條更明確指出，公職人員知有利益衝突情事者，應即自行迴避。陳玉貴身為陳見賢之配偶，屬於《公職人員利益衝突迴避法》第3條定義的「關係人」。

本刊致電新竹副縣長陳見賢詢問回應，陳見賢表示早在106年4月時就已經買了台鎔的股票，並不知道台鎔是翰陽的母公司，自己則是在108年2月才擔任副縣長，對「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」簽定過程並不清楚。

此外，針對未將股票交付信託的部分，陳見賢說，這部分皆交由助理處理，詳情並不清楚，但皆依法申報，他強調一切公開透明，經得起考驗。

