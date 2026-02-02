副縣長妻好神2／環團、各黨派民代質疑沒用 台鎔已上櫃、副縣長妻股票未信託

新竹縣副縣長陳見賢夫妻除未卜先知持有台鎔科技大量股票外，台鎔股票於2023年7月興櫃後，在2023年與2024年的財產申報中卻仍未見其將此筆股票交付信託。（圖／報系資料照）

新竹縣副縣長陳見賢的妻子陳玉貴，在縣府「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」定案前，竟事先持有廠商「翰陽科技綠能」母公司—「台鎔科技」的大量股票，且在監察院的財產申報資料中，陳見賢夫妻未將已上櫃的台鎔股票交付信託。陳見賢卻不斷督導翰陽公司的BOO案進度，已違反《公務員服務法》第14條第4項規定，構成利益衝突。

雖然台鎔和金兆鎔的持股者為陳見賢的配偶陳玉貴，但身為全縣最高父母官副手的陳見賢，在最高法院歷來對於公務員實質影響力的觀點下，陳見賢不但沒有迴避，反而親上火線督軍翰陽公司的BOO案進度，這種毫不避諱的態度，著實令外界費解。

本案在推動過程中爭議不斷，許多環團、各黨派立委、議員不斷發出質疑，竹縣議員余筱菁帶領反焚化爐自救會成員，曾於2020年4月29日在立院群賢樓與環團、立委一起表達訴求，希望停止補助興建焚化爐的計畫。當日跨黨派立委，包括民進黨立委洪申翰、林淑芬、蘇治芬、劉建國，與時代力量立委陳椒華都現身接受陳情。

直到2020年8月7日新竹縣長楊文科與翰陽科技綠能簽訂投資契約儀式開始前，反焚化爐自救會30名民眾仍聚集在新竹縣政府前抗議。看守台灣協會祕書長謝和臨曾表示，此焚化爐為促進民間參與公共建設，但未來有一半以上焚燒事業廢棄物，應不屬公共建設，而由事業機關負責，行政程序有問題，且未來飛灰、底渣該何去何從？

台鎔焚化爐預計營運後，年處理量達15.5萬噸，每年營收最高可挹注14至16億元。（圖／報系資料照、新竹縣政府提供）

抗議人士抨擊，本案廠商是曾被議員質疑沒有相關經驗的唯一投標廠商，為何縣府寧願冒著與民意對立的風險？為何縣府未重辦環評，焚化爐廠商只需做環查報告？自救會成員和環團曾提起行政訴訟，雖然敗訴收場。但訴訟期間，縣府不顧民意反彈，仍讓焚化爐在2021年7月26日開始動工，後又因疫情等緣故，同意廠商提出的展延申請，焚化爐案得以一路開綠燈，現在又爆發副縣長夫人持有廠商股票，種種證據顯示全案內情實在不單純！

另外，台鎔科技已於2023年7月21日登錄興櫃，並於2025年12月23日正式向臺灣證券交易所遞交股票上市申請案，為去年第28家申請上市的國內企業。根據財經媒體報導，台鎔科技之所以能獲得法人青睞，最大的成長動能正是來自子公司翰陽取得的新竹縣焚化爐BOO案。

市場分析指出，該焚化爐預計營運後，年處理量達15.5萬噸，一般廢棄物處理量達 7.5 萬噸、事業廢棄物處理量 8 萬噸，處理單價分別為2000元與1萬元，每年營收最高可挹注14至16億元，貢獻每股純益（EPS）高達4元。隨著2026年正式商轉，台鎔將同時擁有半導體廢棄物處理與城市垃圾能源化兩大引擎，營運將呈階梯式成長。

對於持有台鎔股票的陳見賢夫妻而言，這無疑是巨大的財富重分配。如從2019年每股面額10元的原始持股（或低價購入）價值500萬元，到近日參考價83元，其資產價值已暴增為4150萬元。若未來成功上市，股價隨獲利預期飆升，其潛在獲利恐再倍增。

2020年3月新竹縣鳳岡的300位鄉親，面對嚴峻疫情，仍頭綁白布條前往台鎔公司焚化爐公聽會達嚴正抗議。（圖／報系資料照）

更令人起疑的是，陳見賢夫妻取得台鎔股票的資金來源為何？是否有合理的對價關係？另外，依照《公職人員財產申報法》第7條規定，公職人員及其配偶若個別持有上市、上櫃股票合計總額達新臺幣100萬元以上，須強制交付信託。台鎔股票既已於2023年7月興櫃，但在2023年與2024年的財產申報中，卻未見陳見賢夫妻將此筆股票交付信託。這不僅涉及違法漏報，更凸顯了當事人試圖隱匿資產、規避監督的心態。

陳見賢是一位掌握行政實權的副縣長，對於家族利益與政府標案廠商應知所迴避和區隔，還須接受外界高標準的法律及道德檢視，但陳見賢夫婦在處理台鎔股票和台鎔焚化爐案過程卻疑雲滿樓，究竟是視《利益衝突迴避法》及《財產申報法》為無物，還是另有隱情，應給新竹鄉親和全國民眾一個交代。

本刊致電新竹副縣長陳見賢詢問回應，陳見賢表示早在106年4月時就已經買了台鎔的股票，並不知道台鎔是翰陽的母公司，自己則是在108年2月才擔任副縣長，對「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」簽定過程並不清楚。

此外，針對未將股票交付信託的部分，陳見賢說，這部分皆交由助理處理，詳情並不清楚，但皆依法申報，他強調一切公開透明，經得起考驗。

