副縣長遭爆列貪污被告？花蓮縣府強調：偵查不公開、全力配合司法
《鏡報》獨家報導花蓮縣校園免費營養午餐採購案偵辦進度，以及花蓮縣副縣長顏新章疑遭列為貪污案被告等內容，花蓮縣政府今（11）日表示，相關報導內容未經證實，且未揭露消息來源，縣府對此不予評論，並強調所有偵辦中案件均應遵守偵查不公開原則，縣府也將持續配合司法機關調查。
廉政署與花蓮檢調偵辦營養午餐弊案，日前發動突襲搜索後，案情再度有重大突破。據指出，辦案人員為釐清是否有幕後黑手操縱招標遊戲規則，將花蓮縣副縣長顏新章列為貪污案被告，並於今日秘密約談到案。
針對報導內容，花蓮縣政府第一時間對外表示，近日有特定媒體針對校園營養午餐採購案刊登相關報導，內容提及案件偵辦進度及特定人士身分等資訊。然而，由於相關內容尚未獲司法機關證實，且報導未提出具體消息來源，縣府不宜針對相關內容進行評論。
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