副縣長遭爆列貪污被告？花蓮縣府強調：偵查不公開、全力配合司法

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。

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