副總理助選拋「泰國迪士尼」政見！強調不是畫大餅

【看見泰國 VisionThai】備受矚目的「泰國迪士尼樂園」(Disneyland Thailand)有望成真！日前副總理兼交通部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)表示，計劃既可行又實際，強調這不是政治炒作。身為東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor, EEC)主管部長，皮帕指出，泰國擁有足夠的潛力、基礎設施和準備度，能夠承辦這種世界級規模的娛樂開發案。他表示，這項計劃正在認真研究中，是將EEC轉型為全球娛樂與生活風格中心的更廣泛計劃之一。

皮帕強調，「這項願景遠超過主題樂園的範疇，計劃包含大型演唱會場館和至少可容納8萬人的世界級體育場。整個綜合園區將能夠舉辦大型國際演唱會、全球體育賽事和節慶活動，且不包括賭場設施。」

相關EEC機構已開始進行初步研究，預計投資結構將採用公私合營、模式。皮帕說明，這種方式將結合全球領先民間企業的專業知識、技術和資金，配合國家政策監督。他表示，選擇EEC具有戰略意義，因為該區域擁有全國最完善的基礎設施，包括國際機場、鐵路網絡、高速鐵路連結、深水港，以及與曼谷、芭達雅(Pattaya)和羅勇(Rayong)等主要旅遊城市的強大連結性。

皮帕認為，「泰國迪士尼樂園不應僅被視為遊樂園，而是一個全球娛樂與生活風格中心，將產生強大的連鎖效應，包括創造就業機會、吸引高品質遊客、提高人均消費，並為泰國新世代提供平台，讓他們作為創作者、組織者和現代經濟推動者，在世界舞台上展現能力。」

他指出，這項計劃將提升泰國成為音樂和體育旅遊的新目的地。政府目標是讓泰國成為全球級活動的區域中心，運用軟實力和世界級基礎設施，而非依賴博弈驅動的發展模式。

泰國大選在即，他也喊話，「目前的問題不是泰國能否建造迪士尼樂園，而是誰能將它徹底完成。」他也承諾，如果所屬的泰自豪黨(Bhumjaithai Party)執政，會推進該項目。

