「副總統交管勤務」又有警受傷！ 遭迴轉車撞擊骨折

昨（5）日晚間，宜蘭礁溪警分局一名員警在執行副總統蕭美琴的交通勤務時遭廂型車撞擊重傷。未料同日晚間，台北市大安區又傳出事故，一名騎乘警用機車執勤的員警在執行同樣勤務時，被迴轉車輛撞上，造成右手骨折並有多處擦挫傷，緊急送醫治療。

事故發生於5日晚間，地點在台北市大安區建國南路，當時員警正執行副總統蕭美琴的交管勤務，巡查沿線道路，確認是否有路障及車流狀況，但未料該輛銀色轎車在路口迴轉時未禮讓，加上員警疑似也未注意車前狀況，最終釀成這起碰撞事故。大安分局表示，事故造成的曾姓員警右手骨折、四肢擦挫傷，單位在第一時間前往慰問，並將協助後續休養及請假事宜。

巧合的是，宜蘭縣也發生一名執行相同勤務的員警遭撞重傷事件，短短一個晚上連續出現兩起事故，所幸兩名員警均已無生命危險，至於詳細的肇事原因與責任歸屬，有待警方後續進一步調查釐清。

轎車在路口迴轉未禮讓與警車發生擦撞。圖／台視新聞

台北／賴心怡 責任編輯／蔡尚晉

