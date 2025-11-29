副總統出席淨山活動 推廣健康與永續精神

（中央社記者溫貴香台北29日電）副總統蕭美琴今天出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動致詞表示，希望藉由淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，並推廣健康、永續等精神。同時也期盼未來與友盟夥伴攜手合作，持續為更好的環境及永續的地球共同努力。

蕭副總統今天當領隊，與環境部長彭啓明、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）等健行登頂新北市觀音山並淨山，以實際行動實踐淨零綠生活與維護自然生態環境理念。

至於媒體問到有立委擬提案邀請賴總統赴立法院進行國情報告，蕭副總統表示，依照憲政程序。

副總統說，並透過淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，推廣健康、永續以及對全球環境更深入的理解與教育等，這些精神都是台灣與歐洲持續合作的重要領域，也是雙方夥伴關係重要的基石。

副總統提到，今天所穿的T恤上印有荷蘭文「GEZELLIG」字樣，代表溫暖、舒適、友善及團結之意，這樣的精神不僅屬於荷蘭，也與所有人息息相關，阿美族語「salikaka mapolong」也有相近之意。無論身在世界何處，為了環境及永續地球而共同努力，是今天活動最重要的目的之一。（編輯：翟思嘉）1141129