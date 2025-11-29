副總統出席淨山活動 盼與友盟夥伴共為環境永續努力

副總統蕭美琴今天(29日)出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動時表示，希望藉由淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，並推廣健康、永續等精神。她也期盼未來與友盟夥伴攜手合作，持續為更好的環境及永續的地球共同努力。

副總統蕭美琴29日上午與環境部長彭啓明、外交部長林佳龍、運動部長李洋及歐洲經貿辦事處長谷力哲(Lutz Gullner)一同前往新北市觀音山出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動，蕭副總統還當領隊，與大家一起健行、沿途淨山並挑戰登頂。

廣告 廣告

副總統以英文致詞表示，很開心與許多合作夥伴及好朋友一起參加今日的淨山活動，在戶外感受自由與開闊的氛圍。她也談及自己不久前才從布魯塞爾返台，今天可以再次與歐洲友人就許多議題進行交流，並透過淨山活動傳達環境及氣候變遷意識，推廣健康、永續以及對全球環境更深入的理解與教育等，這些精神都是台灣與歐洲持續合作的重要領域，也是雙方夥伴關係重要的基石。

副總統也提到，她今日所穿的T恤上印有荷蘭文「GEZELLIG」字樣，代表溫暖、舒適、友善及團結之意，這樣的精神不僅屬於荷蘭，也與阿美族語「salikaka mapolong」有相近之意。她表示，無論身在世界何處，為了更好的環境及永續地球而共同努力，是今天活動最重要的目的之一。

環境部則透過新聞稿表示，淨零排放絕非口號，而是要從每一天的「食、衣、住、行、育、樂」生活細節開始，此次健行淨山路線總長約3.5公里，活動鼓勵所有參與者實踐低碳行，如選擇公共交通或共乘，減少通勤碳足跡，並結合永續理念，透過健行結合撿拾步道垃圾，強健體能同時維護自然生態環境。

環境部也指出，今天的淨山活動匯集9個歐盟會員國駐台代表處、中央部會與新北市政府同仁等人，一路登頂直達「小百岳」硬漢嶺，此舉不僅是全民健行的示範，更以實際行動實踐淨零綠生活與維護自然生態環境的理念。 (編輯:柳向華)