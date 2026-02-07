副總統出席移工防災士培訓 盼共同強化全社會韌性

副總統蕭美琴今天(7日)出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，感謝移工朋友離鄉背井來台投入經濟發展與長照工作，並強調政府在推動「全社會防衛韌性」理念下，將持續強化民力培訓，期盼移工朋友在完成防災士培訓後，也將防災知識分享給雇主與社區，成為守護自己與他人的關鍵力量。

副總統蕭美琴今天(7日)上午在內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、印尼駐台北經濟貿易代表處代表Arif Sulistiyo、消防署署長蕭煥章等人的陪同下，出席「外籍看護移工防災士培訓」活動，並在致詞時表示，這是台灣已培訓超過10萬名防災士後，首度專為在台移工朋友所舉辦的防災士培訓，他要感謝主辦單位為台灣社會安全網補上最溫柔、也最關鍵的一塊拼圖。

副總統也以印尼語「Terima Kasih」表達對移工朋友的感謝之意，並指出，移工朋友們離鄉背井，跨越文化與族群的藩籬，遠道來到台灣這個陌生的地方，為台灣的經濟發展付出心力，同時照顧許多長輩，對台灣社會做出極大的貢獻，她也感謝移工朋友特別抽空參與防災士培訓，提升自身專業能力，為更多人帶來實質的幫助。

副總統提到，台灣與印尼同樣面臨地震、颱風等天然災害的挑戰，也因為氣候變遷導致颱風或水災情形更加嚴重，正因台灣面臨許多天災的挑戰和風險，賴清德總統特別推動「全社會防衛韌性」，「民力訓練」就是其中非常重要的支柱。

副總統說，移工朋友生活在這塊土地上，就是台灣社會重要的一分子，她期許移工朋友們完成課程成為防災士之後，回到社區能將所學知識分享給雇主及其他朋友，未來若政府持續在台灣各地辦理類似課程，也鼓勵大家邀請同鄉朋友一同參與，讓專業防災知識成為使自己更安心、更安全的重要力量。(編輯：許嘉芫)