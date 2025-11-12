副總統出席IPAC年會 外交部：中國無權置喙

針對中國外交部批評副總統蕭美琴日前赴歐出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年會，外交部今天(12日)表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，蕭副總統及前總統蔡英文近日受邀赴歐演講，顯示台歐關係持續深化，以及歐洲對台灣的支持與重視，中國無權置喙。外交部長林佳龍在接受YahooTV「齊有此理」節目專訪時也指出，政府有做好應對中共「不理性行為」的各項計畫，但中國若想擴大衝突，其實未必對自己有利。

副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會並發表演講。林佳龍在網路節目專訪中表示，歐盟強調戰略自主性，也知道不能聽信中共的「一中原則」，由歐洲議會曾通過決議反對中國利用扭曲聯大第2758號決議排擠台灣的國際參與，可見歐洲也可以有「一台政策」。

對於蕭副總統這次訪問一定會讓歐洲相關國家必須應對中國的壓力，林佳龍指出一個關鍵，叫做「責任分攤」，包括總部設在英國的IPAC、年會選在歐洲議會舉辦，入出境歐盟與比利時則需要歐盟對外事務部及比利時政府的同意，林佳龍說：『(原音)要進去也要歐洲議會、歐洲執委會還有比利時政府他們願意我們能夠自由地旅行，而且這裡面涉及到可能的一些維安；應該是進入一個新的方式，有這個空間出現了。』

至於台灣可能要應對的壓力，林佳龍表示，中共可能會有不理性行為，或像「戰狼」一樣對某些國家祭出制裁，目前還在觀察中共的反應，林佳龍說：『(原音)所以我們的劇本只有到蕭副總統回來，我們現在回來之後，所有可能後續的發展，我們都有做應變計畫，包括最壞的劇本時候要怎麼去因應。當然我們是期待這次是...大家也都知道，如果中共再擴大衝突，對他也不一定有利，如果停留在這裡，他當然也會唸兩句。』

針對中國外交部發言人以「竄訪」等說法評論蕭副總統此行以及前總統蔡英文赴德出席「柏林自由會議」，外交部嚴正駁斥並譴責中方相關粗鄙不實言論，強調中國對台灣粗暴野蠻的打壓不僅無助兩岸關係，也使國際社會更看清中方威權本質，而台灣則會持續與歐洲及理念相近國家合作，為區域和平穩定及民主韌性共同努力。