副總統勗勉新竹空軍部隊 自費採購發熱衣、砂鍋魚頭慰勞官兵

農曆春節將至，副總統蕭美琴今天(9日)前往新竹地區勗勉空軍部隊，並自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品國軍，感謝他們的辛勞與付出。

副總統蕭美琴9日上午在國家安全會議諮詢委員劉得金、副秘書長林飛帆及空軍司令部參謀長李慶然等人的陪同下，前往新竹地區勗勉空軍部隊，為全天候堅守崗位的空軍弟兄姊妹加油打氣，並慰勉他們的辛勞與付出。

蕭副總統抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行情形並視導官兵寢室及生活環境，也頒發加菜金。特別的是，蕭副總統自費購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姊妹，感謝他們堅守崗位、全年無休地保衛國家。(編輯：許嘉芫)