副總統台中關懷家扶青年 肯定才藝培育發掘潛能

（中央社記者蘇木春台中12日電）副總統蕭美琴今天到台中了解「青年百億海外圓夢基金計畫」成果，並欣賞家扶青年才藝表演。蕭副總統表示，希望鼓勵青年除了學業，還有很多潛能去發掘，有全方面接觸的機會。

蕭副總統今天到位於台中的家扶基金會，先聆聽4名獲政府「青年百億海外圓夢基金計畫」的家扶青年，到訪國外學習的心得，接著欣賞才藝隊的舞獅、非洲鼓、吉他等表演，還與青年合力創作象徵新春祝福的迎春剪紙。

蕭副總統會中致詞時表示，家扶一直都是政府最好的夥伴，也是國家社會安全網很重要的力量，不只經濟、物資上的支持，還陪伴、發掘青年潛能，讓他們被看到、聽到甚至協助完成夢想。

蕭副總統說，每一個青年都有不同的夢想，但要怎麼實現，總統賴清德推動的百億海外圓夢基金計畫，至今全台已有逾1400名青年順利申請，未來也會越來越多。她不久前才在總統府接見赴美交流的青年、台東的優秀木工學子等，計畫也涵括公共政策、教育交流、餐飲、舞蹈等領域。

提到百億海外圓夢基金計畫的緣由，蕭副總統說，賴總統有感小時候有許多夢想，除了想擔任醫生，也想認識世界，但受限資源有限，希望透過計畫，讓年輕的孩子，就能接觸世界。

至於接觸世界的重要性，蕭副總統表示，不管經濟、科技、文化等面向，透過與國外青年交流的不同觀點，能看到過去沒想到的事情。期待青年站在國際舞台上發光發熱，代表台灣下一個世代，面對世界的一種氣魄。

蕭副總統提到，除了百億海外圓夢基金計畫，文化部還推出文化幣、運動部也正籌備運動幣，希望鼓勵青年除了學業，還有很多潛能去發掘，能有全方面接觸的機會。

家扶基金會董事長劉邦富表示，家扶自2006年推動才藝培育計畫以來，已成為陪伴弱勢兒少的重要里程碑，今年全國共成立64支才藝隊，涵蓋音樂、舞蹈、運動及傳統技藝等領域，累計服務超過1萬名兒少。才藝培力不只是表演，更讓孩子在規律練習與團隊合作中累積自信與人際能力，值得被社會看見與肯定。（編輯：林恕暉）1150212