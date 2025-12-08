副總統宜蘭行程曝警力吃緊現況 國民黨籲速補基層員警

宜警局人事室表示，已向警政署爭取新警力分發，以有效舒緩基層負荷，確保勤務運作順遂。（吳佩蓉攝）

副總統蕭美琴日前前往宜蘭，一名24歲林姓員警休假被臨時調派出勤後發生意外，國民黨宜蘭縣黨部批警力不足與勤務超載。宜警局人事室表示，已向警政署爭取新警力分發，以有效舒緩基層負荷，確保勤務運作順遂。

國民黨宜蘭縣黨部指出，林姓員警休假臨時出勤受重傷事件，顯示警力壓力嚴重，黨團要求公開此次行程勤務調度、排班紀錄與通知流程，並呼籲中央正視警力缺額與勤務超載，避免基層再度受傷。

礁溪分局長黃靖堯說明，休假員警調派執行特勤勤務符合法規，其他同仁事故後立即到場協助，勤務運作未受影響。警方承諾全力保障同仁可申請權益，協助家屬後續處理，保障員警安全。

廣告 廣告

國民黨議長張勝德表示，國家元首安全重要，但基層員警心聲不可忽視，宜蘭縣警員預算員額需1382人，現有1241人，缺額達141人，警力吃緊，盼中央盡速補充基層員警，確保執勤安全。

張勝德指出，縣內五分局及局本部缺額最少17人、最高28人，全國各縣市也有類似缺額，補足警力可提升交通與治安專業任務，避免員警過勞及再發生意外，保障基層安全。

人事室表示，已於11月25日函文警政署說明現況及需求，預計115年1月分發四等警察特考結業生至宜蘭服務，注入新血，盼藉此舒緩基層負荷，確保勤業務運作順暢，後續將持續與警政署保持聯繫爭取派補，強化整體警力配置。

【看原文連結】