副總統就任代理總統 川普要她聽話

委內瑞拉最高法院3日晚間下令，由副總統羅德里格斯出任委國臨時領導人。

（路透資料照）

記者康子仁綜合外電報導

在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並將他押解出境後，委國最高法院當地時間三日晚間下令，由副總統羅德里格斯出任委國臨時領導人。

川普表示，美國將和一群人一起治理委內瑞拉；他表示，委國副總統已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。不過，羅德里格斯隨後三日下午在國防委員會會議上強調，馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」，要求立即釋放馬杜洛及其夫人希莉亞，與美方說法大相逕庭。

最高法院裁定，羅德里格斯「以代職身分承擔並行使總統職務所固有的一切權力與責任…以保障行政持續運作及國家整體防衛」。法官未宣布馬杜洛為永久缺位，因為該裁斷將依法強制要求在三十天內舉行大選。

川普稱羅德里格斯和美國國務卿盧比歐進行長時間交談，她還說「你需要什麼，我們都會配合」。川普認為羅德里格斯態度相當得體，「但實際上她並沒有選擇權」。據《紐約郵報》報導，川普表示，只要羅德里奎茲在後續安排「照美方意思行事」，美國就不需要在委內瑞拉部署美軍。

另外，川普也否定了諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多作為委內瑞拉臨時領導人的可能性。他表示：「我認為她（馬查多）要成為領導人會非常困難。她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。」專家分析，川普冷落馬查多的關鍵，在於他驚人地宣布美國將在過渡期直接「管理」委內瑞拉。這種強勢接管顯示川普在第二任期更傾向於建立「委任政權」，而非將權力交給具備高自主性的民主領袖如馬查多。