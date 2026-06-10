副總統帛榮專案媒體茶敘（3） (圖)

政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日推出新書回憶過往從政之路，掀起曾經合作夥伴大舉跳出來反駁黃國昌所寫內容，除了關於2018年以時代力量黨主席身分召集林昶佐、洪慈庸、高潞．以用等人上街，卻宣稱其他人在他閉目養神之際「不見了」，讓洪慈傭丈夫卓冠廷大暴氣先出過往之外，黃國昌更在新書發表會稱與「幾位跨越藍綠的文壇大老」餐敘期間，被勸離開政壇、邀請他去自己公司上班，讓不少網友聽了傻眼，台北市議員苗博雅則根據黃國昌言中透露3線索，試圖尋找黃國昌口中「前輩」的真實身分，結果出爐也讓他開酸了。

民視 ・ 21 小時前 ・ 37 則留言