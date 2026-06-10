副總統帛榮專案媒體茶敘（3） (圖)

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震撼！江怡臻宣布不競選連任 下一步計畫全說了
國民黨新北市議員江怡臻9日宣布不競選土樹三鶯選區議員連任，此決定在地方黨部引發錯愕。身兼藍營發言人的江怡臻在接受網路節目專訪中，說明她決定退選的心路歷程，以及未來規劃。
賴清德批預算卡關「憲政最荒謬」 黃國昌反嗆：總統不公布法律才荒謬
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前出席無人機業界活動時表示，無人機相關預算與中央政府總預算在立法院卡關，非常可惜，政黨競爭不能犧牲國家...
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元
資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。
殷瑋是台北市長？蔣萬安備詢幫搶答 挨轟：要和議會對抗是不是？
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安持續推動「無菸城市」政策，民進黨台北市議員何孟樺今（9）日下午在議會質詢時，提問稽查人力相關規劃，並建議研考會主委殷瑋帶發言人一起下去排一天稽查；豈料，殷瑋馬上與何孟樺展開唇槍舌戰，還嗆何孟樺「如果你那麼關心，歡迎一起來現場」，而何孟樺要求市長裁決，同黨議員王閔生更看不下去，直接開麥痛批「主委，你要和我們議會對抗是不是？」。
「衝進我家喊豪」？黃山料爆陳玉珍追愛往事
[NOWNEWS今日新聞]作家黃山料因其獨特文風蟬聯暢銷榜多年，YouTuber「多米多羅」近日拍片評論他的書籍內容，引發社群熱議。隨著討論延燒，有網友翻出黃山料2019年底曾撰寫的一篇舊文，內容提及...
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
最新民調2縣市恐變天？黃暐瀚：陷膠著戰
[NOWNEWS今日新聞]年底即將迎來九合一選舉，藍綠六都市長參選人陸續底定。資深媒體人黃暐瀚今（9）日分析近期民調表示，新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬一級熱區。黃暐瀚今日在臉書發文表示，觀察民調切忌...
示警藍綠2縣市民調「正在失血」 黃暐瀚對比過往1數據：不是好消息
2026地方首長選戰，各黨派縣市長參選人都已陸續底定，不少民調機構也紛紛釋出最新調查結果。新北市議會國民黨團8日公布委託TVBS所做的最新民調顯示，國民黨參選人李四川支持度39.2％，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0％。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，若拿TVBS今年1月新北民調來比對，短短5個月不到，蘇巧慧從落後15個百分點，追到落後6.2個百分點，顯......
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
發零食「用丟的」！富三代陪黃仁勳互動粉絲遭出征
國際中心／楊佩怡報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在結束台灣的行程後，隨即轉往韓國展開豐富的訪問行程。他不只與當地的創新企業家們進行交流，更受邀擔任球場的開球嘉賓，甚至還參與了知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製。然而就在黃仁勳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍聚餐完後，在餐廳外面發送臨時給等候已久的粉絲時，SK集團會長崔泰源卻被拍到將零食「用丟的」粉絲們，引發網友們炸鍋：「權貴階層看不起一般民眾」。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
黃國昌爆「遭大老闆心疼挖角」！苗博雅「猛揪3疑點」開抓真實身分
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日推出新書回憶過往從政之路，掀起曾經合作夥伴大舉跳出來反駁黃國昌所寫內容，除了關於2018年以時代力量黨主席身分召集林昶佐、洪慈庸、高潞．以用等人上街，卻宣稱其他人在他閉目養神之際「不見了」，讓洪慈傭丈夫卓冠廷大暴氣先出過往之外，黃國昌更在新書發表會稱與「幾位跨越藍綠的文壇大老」餐敘期間，被勸離開政壇、邀請他去自己公司上班，讓不少網友聽了傻眼，台北市議員苗博雅則根據黃國昌言中透露3線索，試圖尋找黃國昌口中「前輩」的真實身分，結果出爐也讓他開酸了。
鄭朝方答應出戰竹縣？他喊：選舉不是選爽的
[NOWNEWS今日新聞]民進黨新竹縣長人選提名傳出確定將於今（10）日徵召竹北市長鄭朝方出戰，下午將由總統兼民進黨主席賴清德親自為他披上競選彩帶。鄭朝方在消息曝光後回應，強調目前仍會持續做好市政工作...
中午來開匯／批鄭麗文認知過於天真 邱垂正直言：中共認「支持中華民國」也是台獨範疇
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導 國民黨主席鄭麗文訪美一行，引起各界關注，陸委會主委邱垂正今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。邱垂正直言，當然樂見鄭麗文訪美，但遺憾的是，鄭麗文卻罔顧身為最大在野黨主席的身分，以中共慣用的敘事手法來混淆台灣立場；他也說，中共對台海的侵擾在在顯示想改變現狀，而台灣堅持...
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …