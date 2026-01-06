副總統扶正 下令逮捕親美人士

委內瑞拉新政府上任後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日宣誓就任委國代理總統，接任後宣布進入「外部動亂狀態」，並且頒布緊急狀態令，授權警察搜查並逮捕任何支持美國突擊隊抓走馬杜洛及其妻子的突襲行動的人。迅速採取行動重新控制街頭。民眾坦言，美國逮捕馬杜洛之後，國家體制還是一樣，生活「一切照舊」。

另外，政治新聞網Politico報導，美國政府告訴羅德里格斯，他們希望看到她至少採取三項措施：打擊毒品走私；驅逐伊朗、古巴和其他敵對國家或網路的特工；以及停止向美國的對手出售石油。兩名知情人士透露，美國還希望羅德里格斯最終能舉行自由選舉並下台，但這些要求的最後期限尚未確定，美國官員強調近期不會舉行選舉。

根據《華爾街日報》等報導，羅德里格斯上任後隨即宣布國家進入外部騷亂狀態，該法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署綜合防禦指揮部等等。

一些被稱為「集體組織」（colectivos）的小規模武裝平民組織——支持馬杜洛的準軍事組織——仍騎著摩托車在城裡飛馳，這提醒人們，雖然馬杜洛走了，但他的效忠者仍然大權在握。

據說是國家安全部隊的武裝人員5日已經開始在卡拉卡斯進行檢查，他們攔下司機檢查車輛，並強迫人們解鎖手機以檢查可疑資訊。根據委國主要的新聞工會，至少有7名記者被扣留，其中3人後來被釋放。

即使當地居民想在周末走上街頭慶祝馬杜洛下台，就像世界各地的許多委內瑞拉人民所做的那樣，但他們覺得自己做不到，取而代之的是，一些人3日曾短暫地從窗邊敲打鍋碗瓢盆。卡拉卡斯的銀行顧問馬丘卡斯表示「根本沒有任何變化。」其他委內瑞拉人也像她一樣感到幻滅。馬丘卡斯說：「我們還是會處於同樣的境地，因為還是同樣那批人。」她也坦言，關於美國總統川普將管理這個國家的聲明也讓人感到緊張。