副總統接受美媒專訪（2） (圖)

陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 230
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 480
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 203
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 27
杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網
娛樂中心／周希雯報導YTR愛莉莎莎憑藉多元主題影片狂吸百萬人訂閱，近年頻繁飛出國，同時不斷擴大事業版圖，先是考取房仲證照，又在泰國、杜拜等地投資房地產，展現驚人吸金力。如今愛莉莎莎定居杜拜，曾與她是室友的YouTuber「小宅實驗」Penny也無預警現身杜拜，引發雙方粉絲好奇；Penny乾脆公開答案，「我有超級大乾爹贊助我」，竟然就是愛莉莎莎，大手筆震撼一票人，「好羨慕哦！」民視 ・ 1 小時前 ・ 3
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
民眾黨2將出走！朱蕙蓉揭無情無義看在眼裡
[NOWnews今日新聞]原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也隨即發文宣布退黨，並表示...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 59
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 178
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 25
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 11
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 46
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 46
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 18 小時前 ・ 14