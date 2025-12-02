中央社

副總統接受美媒專訪（3） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

副總統蕭美琴（圖）接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目專訪，她說，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。（總統府提供）

中央社記者葉素萍傳真 114年12月2日

