副總統接見外賓 強調打造社會韌性讓經濟永續發展

（中央社記者葉素萍台北14日電）副總統蕭美琴今天下午接見美國「國際私營企業中心」（CIPE）訪問團時表示，台灣非常珍視與CIPE的夥伴關係。她並指出，政府正積極強化供應鏈韌性與經濟安全，以及推動全社會防衛韌性，盼在面對全球挑戰下確保台灣經濟永續成長。

總統府發布新聞稿指出，副總統致詞時首先歡迎訪團來台並關注「韌性」相關議題。

蕭副總統並表示，世界正處於高度動盪與不穩定，過去數十年、自冷戰結束以來國際社會所熟悉的世界貿易秩序已出現重大轉變，包含全球挑戰、內部壓力、地緣政治變化與科技快速演進，都是形塑台灣如何因應全球事件的關鍵因素，台灣人民也在此一背景下學習如何在困境中建立韌性。

廣告 廣告

副總統提到，台灣仍面臨諸多挑戰，包括如何讓社會各階層都能公平分享經濟成長的果實，以及在面對各種全球挑戰下確保經濟成長的永續性，因此更凸顯訪團此行來訪意義重大。政府目前正積極因應供應鏈韌性與安全等重要議題，同時推動「全社會參與」以強化國防與整體國家韌性，而經濟安全正是其中不可或缺的一環。

最後，副總統感謝CIPE訪團成員來台交流，訪團包括來自日本與芬蘭的美國商會成員，以及來自日本、菲律賓與美國的私部門代表，她並再次強調台灣非常珍視與 CIPE多年來建立的夥伴關係。（編輯：林興盟）1150114