副總統接見崇越論文得主 盼為全球性問題尋找新解方

（中央社記者溫貴香台北4日電）副總統蕭美琴今天接見2025崇越論文大賞得獎者表示，總統賴清德提出「AI新十項建設」及整體科技產業布局，正是期許科技做為解決問題的力量，而不是激化社會紛爭、製造更多問題。全世界許多國家都在為全球性問題尋找新的解決方案，相信得獎者也是基於同樣的出發點，將發揮非常關鍵的角色。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統上午接見「2025第18屆崇越論文大賞」得獎碩博士生及主辦單位代表，副總統致詞時表示，今年崇越論文大賞競爭激烈，恭喜得獎者自70多所學校、近千篇論文的參賽中脫穎而出，能夠獲得肯定相當不容易。

副總統說明，尤其這一屆主題涉及AI與科技應用，在AI爆發的年代，人類正處於歷史及科技產業的轉捩點，思考如何導引人工智慧符合人性、道德及價值，同時能解決在工作領域、社會上所遭遇的各種問題。

副總統解釋，國家也需要推動整體均衡發展，總統賴清德提出「AI新十項建設」及整體科技產業布局，正是期許科技作為解決問題的力量，而不是激化社會紛爭、製造更多問題。全世界許多國家都在為全球性問題尋找新的解決方案，相信各位得獎者參與這次論文大賞也是基於同樣的出發點，將發揮非常關鍵的角色。

副總統提到，台灣過去以硬體實力為世界熟悉，出口或股市最近也都有新的突破。然而，還有許多產業面臨數位轉型、淨零碳排等種種壓力和挑戰，以及少子化、人口老化對勞動力與就業市場、國家資源配置帶來的衝擊。

副總統期盼透過大家的學術專業和創新，讓AI應用更深入產業與社會各角落，帶動國家整體均衡；也讓台灣在下一個世代扮演解決全球性問題的重要角色，使科技產業持續發光並領航世界。

最後，副總統再次恭喜得獎者，也感謝台灣管理學會18年來持續辦理論文大賞，期許未來在學術工作或創新領域能持續做出貢獻，讓社會各界看到並共享大家努力的成果。（編輯：張若瑤）1141204